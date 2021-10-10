شراكة بين دبي كوميرسيتي و«كريتيف 971» لتأسيس المتاجر الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «كريتيف 971» التابعة لوكالة شوبيفاي التي تتخذ من دبي مقراً لها، لدعم شركات المنطقة الحرة على تأسيس المتاجر الإلكترونية المتخصصة الخاصة بها.

وتضمن هذه الاتفاقية توفير منهجية متميزة تدعم شركات «دبي كوميرسيتي» خلال مرحلة تأسيس عملياتها في مجال التجارة الإلكترونية وتطويرها، وذلك من خلال جمع قدرات المنطقة الحرة المتكاملة في مجال التجارة الإلكترونية وخبرات «كريتيف 971» في مجال تطوير المواقع الإلكترونية المتخصصة، بما يدعم نمو سوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بشكلٍ عام.

وبهذا الصدد، قال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: «ستلعب شراكتنا مع «كريتيف 971» دوراً محورياً في دعم المتعاملين من شركات المنطقة الحرة على توفير متطلبات أعمالهم، وخاصة تطوير المتاجر الإلكترونية بالتوجيه من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وهو ما يُعد ركيزةً أساسيةً لنجاح أيّ شركة في مجال التجارة الإلكترونية».

وأضاف: «نفخر بنجاحنا بتوقيع العديد من الشراكات مع مجموعة من العلامات العالمية الرائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ونثق بدور هذه الشراكات في تعزيز محفظة خدماتنا وعروضنا، فضلاً عن دعم مساعينا لتزويد المتعاملين بالمنظومة الأمثل لتقديم الدعم الكامل خلال مرحلة تأسيس شركات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم».

من جانبها، قالت جوليا جاكل المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «كريتيف 971»: «نعتبر شراكتنا مع دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية والرائدة على مستوى المنطقة، في غاية الأهمية، حيث نعمل سويّا مع العملاء الذي يركزون على التجارة الإلكترونية، لذا فإن هذه الشركات ستعزز من المعارف والخبرات المتخصصة في هذا المجال، وستوفر حلاً متكاملاً لأي شركة تطمح للنجاح على مستوى القطاع».

وتُعد «كريتيف 971»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إحدى الوكالات التابعة لشركة شوبيفاي العالمية، وأولى الشركات الحاصلة على اعتماد شوبيفاي بلس في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف «كريتيف 971» إلى دعم الشركات لتطوير متاجرها الإلكترونية الخاصة، بما في ذلك تأسيس الشركة، وخدمات إحالة الشحن، وتحويل الأعمال التجارية الإلكترونية، والانتقال إلى منصة شوبيفاي، وإعادة تصميم العلامة التجارية أو تطوير أعمال التجارة الإلكترونية. وإلى جانب ذلك، تُقدم الشركة باقة واسعة من الخدمات التي تشمل تصميم واجهة وتجربة المستخدم، وتكامل البرمجيات والبيانات، والتدريب، والتسويق الإلكتروني، وتطوير التطبيقات.

ويشار إلى أنه جرى تطوير دبي كوميرسيتي على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وبتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الإلكترونية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر دبي كوميرسيتي مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير، أو التوصيل إلى الوجهة النهائية. وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة، ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية وغيرها.