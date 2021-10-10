شركات تكنولوجيا أيرلندا الشمالية تحجز منصاتها في جيتكس 2021

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لأيرلندا الشمالية «انفست نورثرن آيرلند» عن مشاركة عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في أيرلندا الشمالية في معرض جيتكس «معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات» لهذا العام. وتعكس هذه الزيارة إلى معرض جيتيكس ما تتمتع به أيرلندا الشمالية من نظام إيكولوجي يتسم بالحيوية والنمو في مجال التكنولوجيا، والذي سجل قصص نجاح عالمية في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحليلات البيانات. ويحتضن قطاع التكنولوجيا في أيرلندا الشمالية اليوم أكثر من 1200 شركة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1 مليار جنيه إسترليني.

وستكون RegTick من بين المشاركين في معرض جيتكس لهذا العام، وهي منصة بصرية بديهية وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط إدارة الأنظمة الرقابية المعقدة، وقد تم اختيارها كمرشح نهائي للفوز بالانضمام إلى منصة فينتك 100، في إطار المشاركة بمهرجان فنتك أبوظبي المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيوفر مجدداً هذا العام فرصة للمبتكرين والشركات الناشئة الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم لاستعراض حلولها التكنولوجية حيث سيتم اختيار أفضل الابتكارات للانضمام إلى منصة فينتك 100.

في يوليو 2021، أعلنت SLA Digital، التي توفر حلولاً تكنولوجية لربط مشغلي شبكات الهاتف المحمول والتجار ومزودي خدمة الهوية الرقمية، عن عقد شراكة مع شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وهي إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة على مستوى العالم. وستتيح هذه الشراكة لعملاء «اتصالات» الوصول إلى المزيد من المحتوى الرقمي مع خيار إضافة قيمة شراء السلع مباشرة إلى فاتورة هواتفهم المحمولة أو خصمها من رصيدهم المدفوع مسبقاً.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك «سكوريو» Skurio، وهي شركة متخصصة في مجال برمجيات الأمن الإلكتروني المبتكرة التي تركز على الحماية من المخاطر الرقمية، في معرض جيتكس مع شريكها، بلوارك Bulwark، وهي مزود رائد لأمن تكنولوجيا المعلومات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط والهند. وستتمكّن Skurio بفضل هذه الشراكة من توزيع حلولها على نطاق المنطقة في ظل مواصلة تعزيز انتشارها الجغرافي وتركيزها على مساعدة شبكة أوسع من الشركات في الشرق الأوسط على حماية أعمالها من تهديدات الأمن السيبراني.

ومؤخراً، فازت Yellow Design، وهي شركة تكنولوجيا في أيرلندا الشمالية متخصصة في المحتوى السياحي الهائل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالانضمام إلى برنامج حاضنات ومسرعات الأعمال تحت إدارة مركز «انطلاق» في دبي. وقد حصلت الشركة في إطار هذا البرنامج على منحة قدرها 10000 جنيه إسترليني، لدعمها في مواصلة تطوير منصة AR360 الغامرة.

أفضل الشركات

وقال سكوت حنا، مدير تطوير الأعمال الأول في «انفست نورثرن آيرلند»: «يسعدنا تقديم الدعم للشركات الزائرة باعتبارها من أفضل الشركات في أيرلندا الشمالية، وسنحرص على توفير كافة سبل الراحة لها خلال زيارتها إلى معرض جيتكس في شهر أكتوبر الجاري. تتمتع أيرلندا الشمالية اليوم بسمعة دولية بفضل خبرتها الرائدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، كما أنها تملك قوى عاملة ذات مؤهلات علمية ومهارات متخصصة عالية، تتمتع بطلب كبير عليها حول العالم. فقد شهدت صادرات التكنولوجيا إلى المنطقة عبر شركاتنا الرائدة نمواً كبيراً بنسبة تتجاوز 50% خلال الأعوام الأربعة الماضية، مما يعكس الطلب الكبير على الخبرات ذات المستوى العالمي التي تملكها أيرلندا الشمالية في مجال التكنولوجيا. ونحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من النجاحات التي يشهدها القطاع التكنولوجي في أيرلندا الشمالية في المراحل القادمة».

ويمكن لزوار معرض جيتكس الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، من زيارة منصة عرض «انفست نورثرن آيرلند» التي تقع في القاعة رقم 8، المنصة 35، من مكان انعقاد المعرض الذي يعتبر من أهم الفعاليات في مجال التكنولوجيا.

قائمة الشركات

وفيما يلي قائمة الشركات المشاركة من أيرلندا الشمالية والتي حجزت منصات عرض خاصة بها في معرض جيتكس 2021:

- RegTick - وهي منصة بصرية بديهية وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط إدارة الأنظمة الرقابية المعقدة، وهي تتيح للمشتركين إمكانية تحسين خدمة العملاء، والحد من مخاطر وتكاليف الامتثال، وربط الفرق الموزعة وإدارتها، وتحسين عملية إنجاز وتسليم المشاريع، والاحتفاظ بسجلات التدقيق الخاصة بالامتثال.

- Skurio – وهي شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني تملك منصة للحماية من المخاطر وهو حل آلي بالكامل يبحث في الشبكة العنكبوتية السطحية والعميقة والمظلمة عن انتهاكات لبيانات الأعمال المهمة والتهديدات السيبرانية المحتملة التي قد تتعرض لها أي مؤسسة. يوفر هذا الحل حماية مخصصة للعملاء من التهديدات التي قد تتعرض لها الإيرادات والسمعة والعلامة التجارية، لضمان حماية العملاء والحد من المخاطر والتكاليف المرتبطة بانتهاك البيانات.

- Salt Communications - هي أول شركة توفر حلاً شاملاً للاتصالات المشفرة المغلقة بين مستخدمي الهواتف الذكية الحديثة والأنظمة الآمنة التي يمكنهم الوصول إليها داخل مؤسستهم. يتيح منتجنا لمدراء الحسابات إمكانية التحكم المركزي الكامل، بالإضافة إلى واجهات بينية موحدة تتيح الربط من وإلى الخدمات الداخلية بشكل موثوق. المستخدمون النهائيون هم الأشخاص الذين تستند طبيعة عملهم على التنقل مع الحاجة إلى مزيد من الأمان عند إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة ومشاركة الصور/ الملفات لتمكينهم اتخاذ قرارات مهمة أينما وجدوا.

- SLA Digital هي شركة تربط بين مشغلي شبكات الهواتف المحمولة والتجار ومقدمي خدمات الهوية الرقمية على مستوى العالم. ومن خلال توفير حلول سلسة وآمنة في مجال حلول الدفع والفوترة والهوية الرقمية، تعمل منصة SLA Digital على سد الفجوة بين مشغلي شبكات الهواتف المحمولة والشركاء الموثوق بهم، لإنشاء تدفقات إيرادات إضافية لكلا الطرفين. تتمتع الشركة بفهم عميق لتحديات قطاع الهواتف المحمولة السريعة التغير والفرص المتاحة في هذا القطاع، وهي تواصل تطوير حلولها لمنح العملاء ميزة تنافسية.

- Yellow Design - توفر الشركة حلولاً مبتكرة لمدن أكثر ذكاءً واستدامة بفضل منصة Rovar Digital Experience للتجارب الرقمية، مما يتيح للزائرين إطلاق تجارب بتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز في أي وقت، وفي أي موقع لتسليط الضوء على المعالم السياحية المحيطة والفعاليات الجارية ومواقع الاهتمام المجاورة. من خلال توفير الملاحة في الوقت الحقيقي والتكامل مع أنظمة النقل العام، تقوم منصة Rovar بتحفيز الزائر على الاستكشاف، والخروج من عزلته للتفاعل مع المجتمعات المحلية. ومن خلال إعادة إنشاء القصص الثقافية والتاريخية باستخدام الواقع الافتراضي، يتم تشجيع الزوار على قضاء وقت إضافي والمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال التقاط البيانات وتصويرها، الأمر الذي يسمح لأصحاب المصلحة باتخاذ قرارات مستنيرة في المستقبل.

- Zporty ــ وهي المنصة الوحيدة على مستوى العالم المخصصة بشكل مطلق للرياضة والمجتمع الرياضي العالمي. سواء كنت من هواة كرة القدم أو اليوغا أو التزحلق على الجليد أو كرة السلة، ستمنح هذه المنصة الهواة والرياضيين فرصة التواصل وبناء العلاقات.

- Kainos - هي مزود لتكنولوجيا المعلومات، عبر مجالي عمل متخصصين، الخدمات الرقمية في مجال الأعمال اليومية. تعمل الشركة مع الإدارات الحكومية في المملكة المتحدة لمساعدتهم على تصميم وتطوير وتحديث وتبسيط أنظمتهم، مهما كان الحجم أو التعقيد. تشمل الخدمات الرقمية للمجموعة تطوير دورة الحياة الكاملة ودعم الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع العام والرعاية الصحية والعملاء التجاريين. تشمل هذه الحلول التحويلية مجموعة من الخدمات من تصميم التجربة إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم حلول ذكية حقاً آمنة ويمكن الوصول إليها وفعالة من حيث التكلفة. لدى الشركة 2000 موظف في 12 مكتباً في منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية. كما أن الشركة مدرجة في بورصة لندن.