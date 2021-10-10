«تايوان إكسلنس» يعرض منتجات 11 شركة رقمية خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تايوان إكسلنس» (Taiwan Excellence) عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية القادم، والمقرر إقامته في الفترة من 17 أكتوبر إلى 21 أكتوبر 2021. وينظم هذه المشاركة مكتب التجارة الخارجية ومجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان (TAITRA). تتماشى هذه المشاركة ورؤية «تايوان إكسلنس» طويلة الأمد لبناء نظام بيئي رقمي تعاوني وتقديم تجارب متميزة للشركات المحلية والتجار والموزعين.

خلال الحدث المستمر لمدة خمسة أيام، ستطلق «تايوان اكسلنس»، التكنولوجيا الذكية وأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة 11 شركة من تايوان. القاعة 2، الكشك رقم 23. يمكن للزوار مشاهدة المنتجات الحائزة جوائز مثل الشاشات، وكاميرات المؤتمرات، أجهزة الصوت والصورة متعددة القنوات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة تنقية الهواء، وأكثر من ذلك بكثير من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك أدفانتك، أسوس، ATEN، AVer، بينكيو، بيج جود ديزاين، إم إس آي، بلانيت، Plustek، QNAP، رايس آير. ستكون مجموعة المنتجات المعروضة متاحة للشركات والعملاء الأفراد في متاجر البيع بالتجزئة الرائدة بأسعار تنافسية.

وقال مارك وو، المدير التنفيذي لمجموعة تايوان اكسلنس: «إن دولة الإمارات حالياً على رأس التحول الرقمي مع المزيد والمزيد من الشركات التي تشرع في الموجة الرقمية. لذلك، يسعدنا أن نشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بأحدث ابتكارات تايوان. خلال جيتكس، نتطلع إلى الترحيب بالعملاء الجدد والحاليين القادمين، حيث سنقدم لهم تجربة مباشرة لمنتجاتنا واكتشاف أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تساعدهم في توسيع نطاق العمليات بشكل كبير».

بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، تمتلك «تايوان إكسلنس» أيضاً مجموعة من التجارب الرقمية الفريدة، حيث يمكن للعملاء تجربة منصة الواقع الافتراضي «Visit Taiwan». من خلال هذه المنتجات الفريدة والمتقدمة، تخطو العلامة التجارية خطوة إلى الأمام في طموحها لإشراك الجماهير من مختلف أنحاء العالم وإظهار الروح الإبداعية الحقيقية لتايوان.

على مر السنين، أثبت جيتكس نفسه كحدث تقني هام يسلط الضوء على أحدث وأكبر الاتجاهات الرقمية. تحقيقاً لهذه الغاية، يعتبر هذا الحدث المنصة المثالية لتايوان إكسلنس لمساعدة الشركات التايوانية على الترويج لمنتجاتها، وإقامة شراكات جديدة وتكون مشاركاً نشطاً في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والإقليمية.