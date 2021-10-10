مايكروسوفت تطلق برنامجاً لتمكين الشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مايكروسوفت بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق الدفعة الأولى من الشركات الناشئة تحت مظلة برنامج «GrowthX Accelerator» في الإمارات.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: تكثف أبوظبي جهودها لتمكين الشركات الناشئة، التي يمكنها إحداث تأثير مستدام على مستوى الاقتصاد الرقمي، ومن هذا المنطلق يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار بصفته شريكاً مؤسساً مع مايكروسوفت في برنامج GrowthX Accelerator على تمكين رواد الأعمال من خلال التكنولوجيا والتوجيه والوصول إلى الأسواق التي يحتاجون إليها للانطلاق، كما سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع مايكروسوفت على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التزام أبوظبي الراسخ بدعم القطاع الخاص.

ويصب البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومايكروسوفت، حيث يهدف إلى سد الثغرة بين الشركات الكبيرة والناشئة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الربط بينهما، ويمتد البرنامج على مدار 12 أسبوعاً ليُمكّن الشركات الناشئة خلال تلك الفترة من الحصول على التكنولوجيا والإرشاد وإمكانية الوصول إلى الأسواق، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها.

وقال روبرتو كروسي المدير العام لشؤون الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مايكروسوفت إلى أهمية دعم الشركات الناشئة: يمكن للشركات الناشئة أن تقود إمكاناتها بصورة مختلفة عبر الاستفادة من برنامج مسرع الأعمال GrowthX، حيث إن تمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وإمكانية الدخول إلى الأسواق والحصول على التوجيه أمر أساسي ومهم. ونسعى من خلال العمل المشترك مع شركائنا على تمكين الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من التنافس على أعلى المستويات لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويتألف الفوج الأول من 15 شركة ناشئة ستعمل بصورة حثيثة لتقديم حلول متطورة، تلبي احتياجات العملاء من الشركات وتمكنهم من التغلب على التحديات. وتشمل هذه الشركات: أرتيوايز، نيمكارد، بركاتك، اريبانتز، فيرو، أوبلوج، جتبي، بولتيو، جينير 8، نيكسديجري، ألفا سينس، برين تو برين، سبيتش، ادنتفاي، و55 هاي.

ويعمل برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة مع عدد من الشركاء مثل الاتحاد للطيران؛ ويونيليفر؛ وفلو؛ وأكبانك؛ وكي بي إم جي؛ وآيكيا لتقديم الدعم للدفعة الأولى، حيث سيعمل الشركاء على مدار فترة البرنامج على استحداث حلول تكنولوجية للتغلب على التحديات، التي تواجهها الشركات.