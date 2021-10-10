هواوي تنظم «القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021» في دبي 16 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

في إطار مشاركة هواوي بمعرض جيتكس العالمي وجدول فعالياتها الحافل بالعديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تنظمها في دبي على مدى أيام المعرض، تنظم وحدة أعمال هواوي للطاقة الرقمية «قمة الطاقة الرقمية العالمية 2021» في دبي بالإمارات العربية المتحدة في 16 أكتوبر.

وتهدف القمة إلى تمكين المؤسسات في المنطقة وجميع أنحاء العالم من اغتنام الفرص الكامنة في الطاقة الرقمية لتحقيق الأهداف المنشودة نحو عالم خالٍ من الكربون، حيث سيسلط منظمو القمة والمشاركون فيها الضوء على جهود السباق الدولي للتخلص من الانبعاثات الكربونية، وأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات مشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف على المستوى الدولي لتحقيق هذا الهدف، سيما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط التي تعتبر مركزاً عالمياً لقطاع الطاقة. ويعكس اختيار مدينة دبي لاستضافة القمة الأهمية الكبيرة التي توليها أعمال هواوي للطاقة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من معرض جيتكس العالمي في دبي، وتزامناً مع حدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي.

أسست هواوي أعمال الطاقة الرقمية في وقت سابق من العام الحالي للمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الطاقة والتخلص من الانبعاثات الكربونية. وتهدف إلى دمج التقنيات الرقمية والكهربائية لتوليد الطاقة النظيفة وتعزيز النقل النظيف وتوفير الطاقة النظيفة للمواقع ومراكز البيانات للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصديق للبيئة.

وعلى ضوء مرحلة بعد الجائحة التي تشهد اهتماماً كبيراً بتحقيق التعافي الاقتصادي بالاعتماد على الطاقة النظيفة، يتطلع القادة العالميون إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال وضع خطط مجدية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير بنية تحتية متماسكة لصالح مستقبل المجتمعات البشرية. والتزمت الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ والتي يبلغ عددها 137 دولة - وهي دول مسؤولة عن 80% من الانبعاثات - بتحقيق أهداف التخلص من الانبعاثات من خلال تطوير أنظمة جديدة ومحايدة للكربون لتوليد الطاقة.

وسيشارك في القمة أصحاب القرار في قطاع الطاقة، وخبراء مراكز البيانات وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، ومسؤولون من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات وفرص التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مع التركيز على دور الابتكارات الرقمية في بناء عالم ذكي ومنخفض الكربون. وسيفتتح القمة تشارلز يانغ، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي، والذي تم تعيينه أخيراً في هذا المنصب لاحقاً لمنصبه السابق كرئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيسلط الضوء على التزام الشركة بجهود الاستفادة من الطاقة الرقمية وخفض الكربون.

وسيتحدث في القمة العديد من الشخصيات المهمة من الشركات الرائدة في القطاع التقني وشركاء هواوي مثل «هيئة كهرباء ومياه دبي» ومجموعة «جي 42» وشركة «أكوا باور» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) و«معهد أبتايم» و«إنجي»، حيث سيستعرضون أفضل الممارسات وقصص النجاح والحالات النموذجية للاستخدامات التي ساهمت في تحسين كفاءة الطاقة بالاعتماد على التقنيات الرقمية.

ولتحقيق التحول في قطاع الطاقة، لا بد من استطلاع مزيد من آفاق التعاون بين مختلف الأطراف والشركات في قطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية لاتخاذ إجراءات مشتركة من أجل بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. وهذا ما ستسلط القمة الضوء عليه من خلال بيان «الدعوة إلى العمل» والذي تدعو هواوي بموجبه شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى وضع استراتيجيات مشتركة للتخلص من الانبعاثات، حيث تؤمن هواوي أن التعاون المنفتح بين كل الأطراف الفاعلة المشاركة في القمة سيسهم في تحسين كفاءة قطاع الطاقة واغتنام الفرصة النادرة لبناء مستقبل مستدام لكوكبنا دون أن يتعارض ذلك مع مواصلة مسيرة التقدم.