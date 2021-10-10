إريكسون تطلق برنامج الخريجين لتمكين المواهب الإماراتية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة إريكسون برنامج الخريجين في الإمارات لتقديم فرص التعلم والتطوير الوظيفي للمواهب الإماراتية الشابة. وبمساعدة مدربين ذوي خبرات كبيرة، سيوفر برنامج إريكسون للخريجين، عبر الإنترنت، تجارب التعلم أثناء العمل وتجارب التعلم القائم على المشاريع، لتسهيل عملية التقدم الرقمي بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الخاصة برؤية الإمارات 2021.

وسيكتسب الخريجون خبرة عملية ومهارات ومعرفة قيّمة ستساعدهم في الصعود على درجات حياتهم المهنية. سيكون لديهم أيضاً فرصة للعمل مع التقنيات المتطورة، بما في ذلك، على سبيل المثال، تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا السحابية ومراكز البيانات.

وقال فويتشك باجدا، نائب الرئيس ورئيس دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: سيعزز برنامج الخريجين الذي تم إطلاقه حديثاً في الإمارات الكفاءة التقنية والمعرفة للمرشحين. وسيوفر البرنامج للمرشحين فرصاً للعمل العملي على المشاريع التجارية على المستوى الاستراتيجي والعالمي. وفي مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات تنشيط مهاراتهم القيادية، سيكتسب الخريجون الذين ينضمون إلى إريكسون نظرة ثاقبة لأعمالنا، ويشهدون مباشرة كيف نجعل التخيل ممكناً.

وستتاح للخريجين فرصة العمل مع فرق في مشاريع حية وحضور دورات تدريبية أثناء توجيههم من قبل موجهين مخصصين. بالإضافة إلى ذلك، سيختبر المرشحون العمل في مؤسسة عالمية كبيرة تعتمد على تنظيم مصفوفي من حيث طرق العمل وفهم الرؤية والرسالة والاستراتيجيات وثقافة وقيّم الشركة.

ويتم تعيين المرشحين من خلفيات متنوعة ومجالات دراسية مختلفة وفي مجالات مختلفة من أعمال إريكسون، بما في ذلك: علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وأنظمة المعلومات والأعمال والتمويل/ المحاسبة والتسويق. ومن خلال البرامج والمبادرات الخاصة بكل دولة، تؤكد إريكسون التزامها تجاه الابتكار التكنولوجي في الإمارات ودورها كعامل تمكين لنظام بيئي يمكن أن يدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.