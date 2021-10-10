«جلف كرافت» تبدأ مسيرتها للتحول الرقمي بالتعاون مع «ساب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جلف كرافت» لصنيع القوارب واليخوت توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتحول الرقمي مع شركة «ساب» للتقنيات العالمية، والتي ستحدث نقلة نوعية جديدة في تجربة عملائها، وتدعم الرؤية للنمو المستمر لشركة «جلف كرافت» في جميع أنحاء العالم. وسيشمل التحول الرقمي تنفيذ أنظمة وعمليات جديدة، من شأنها تطوير نهج الابتكار، التي تتبناها الشركة في تصنيع اليخوت والقوارب بدءاً من تصميم النماذج الأولية، وصولاً إلى الإنتاج وتسليم القارب إلى مالكه.

وقال طلال نصر الله الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: مع استمرار أعمالنا في التوسع إلى أسواق جديدة وناشئة في جميع أنحاء العالم، من المهم أن يكون لدينا بنية تحتية رقمية قوية لتبسيط عملياتنا بشكل فعال. مع استقطاب عملاء جدد من العالم كافة، ستساعد الرقمنة في توحيد مبيعاتنا وإدارة المشاريع والتصنيع ووظائف الشراء على منصة رقمية واحدة في الوقت الفعلي، سيسهم هذا بشكل كبير في تعزيز إدارة العمليات والموارد بكفاءة عالية.

وكونها جزءاً من المرحلة الأولى من التحول الرقمي ستطبق «جلف كرافت» برمجيات «رايز» مع حلول «ساب»، التي تضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والمنتجات، وحلولاً سلسلة في التوريد، التي تعمل عبر خدمات «مايكروسوفت أزور» وستشمل المرحلة الثانية إطلاق مجموعة حلول إدارة التجربة البشرية «ساب ساكسس فاكترز»، كما ستقدم برمجيات «ساب تيمسنتر» إمكانية إدارة دورة حياة المنتج المتكاملة، التي تعزز من إمكانات الصناعة الرابعة.

قال زكريا حلطوت، العضو المنتدب لشركة «ساب الإمارات»: يمكن لشركة «جلف كرافت» أن تقود الابتكار لتحسين عملياتها وتكاليفها وتجارب العملاء، ودعم استراتيجية النمو العالمية. ويمكن لفرق التسويق والمبيعات والخدمات في «جلف كرافت» الحصول على مصدر واحد وموثوق للمعلومات، الأمر الذي يمكن الشركة من تعزيز القدرة التنافسية للأعمال في صناعة اليخوت والقوارب.

وتأسست «جلف كرافت» في 1982، وتمتلك ثلاث منشآت في الإمارات والمالديف، وتتمتع بقدرة تصنيعية قدرها 200 قارب سنوياً، وقامت الشركة ببناء أكثر من 10 آلاف قارب، وتضم علامات يخوتها وقواربها ماجستي، ليخوت السوبر الفاخرة؛ و«سيلفركرافت»، للقوارب العائلية الأصغر حجماً وقوارب الصيد؛ واليخوت الرياضية «أوريكس»؛ ويخوت الاستكشاف «نوماد»؛ وسفن الجولات البحرية للركاب.