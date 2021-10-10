شراكة بين «الفطيم للإلكترونيات» و«هايسنس» لتعزيز قطاع التجزئة المستقلة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

عقدت هايسنس، إحدى أكبر الشركات المختصة بالإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في العالم، شراكة استراتيجية مع الفطيم للإلكترونيات – إحدى الشركات التابعة لقسم التجزئة في مجموعة الفطيم وواحدة من أبرز الأسماء المرموقة في قطاع توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات ودول الخليج العربية. ومن خلال هذه الشراكة، تسعى هايسنس إلى تعزيز أعمالها في تجارة التجزئة المستقلة في الإمارات، مع التركيز على توزيع أجهزة التلفزيون.

يذكر أن هايسنس الشرق الأوسط حققت نمواً ملموساً في المنطقة لتصبح شركة تقدّر قيمة أعمالها بملايين الدولارات، وستتيح تلك الشراكة للعلامة دعم جهودها الرامية لتحقيق نمو بواقع 50 بالمائة بحلول العام 2022 في الأسواق الإماراتية. وبفضل القدرات الفريدة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الفطيم للإلكترونيات في التوزيع والتخزين وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب شبكتها الواسعة للتوزيع في سوق التجزئة، فستكون الشريك الأمثل لتوزيع أجهزة التلفزيون من هايسنس في سوق التجزئة المستقلة. وتمثل الشراكة خطوة بارزة لكلا الشركتين وتدعم تواجدهما ومكانتهما في السوق.

تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع أقامته هايسنس الشرق الأوسط والفطيم للإلكترونيات يوم الخميس 7 أكتوبر في أحد فنادق مدينة دبي.

وحضر الفعالية عدد من ممثلي الشركات، ومنهم جايسون أو، المدير التنفيذي لدى هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإسماعيل الحوراني، مدير العمليات لدى هايسنس الشرق الأوسط، وساشين وادوا، المدير التنفيذي لدى الفطيم للإلكترونيات وعدد من أعضاء فريق الإدارة العليا لكلا الجانبين.

وتحدث جايسون أو، المدير التنفيذي لدى هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفعالية، مؤكداً أهمية هذا التعاون كجزء أساسي من استراتيجية هايسنس للمساعدة في ترسيخ مكانة العلامة والتوسع في أعمالها المختصة بأجهزة التلفزيون في دولة الإمارات.

وأضاف: «تعمل الفطيم للإلكترونيات في سوق التجزئة بالإمارات وتتمتع بخبرات واسعة وقدرات متميزة في التوزيع منذ عقود، وستساعدنا تلك الخبرة والمعرفة الدقيقة في توسعة نطاق أعمالنا فيما يستفيد كلا الجانبين من نقاط القوة التي تعزز مكانته في السوق».

وقال: «هناك إمكانات واعدة للغاية لأجهزة التلفزيون من هايسنس في أسواق الإمارات، وذلك بالنظر إلى ديناميكيات السوق ومشهد المنافسة والمزايا التنافسية لمنتجات هايسنس. وتسعى العلامة لتطوير أعمالها في قطاع أجهزة التلفزيون عبر التوسع في عملياتها – بما في ذلك التوسع في القنوات وتبني استراتيجية طموحة للمبيعات والتسويق في القطاعات المعنية».

واختتم حديثه بالقول: «إنني واثق من أن هذا التعاون سيلعب دوراً مهماً في تعزيز أعمال التجزئة المستقلة لعلامة هايسنس من خلال زيادة التغطية وتحسين الكفاءة ورفع الحصة في أسواق الإمارات السبع بالدولة – الأمر الذي سيمكننا من خدمة شراء القنوات بشكل أفضل فيما يزيد من إمكانية حصول المستهلكين النهائيين على المنتجات».

يذكر أن الأسواق الإماراتية مرشحة للنمو بشكل جيد بفضل القوة الشرائية للمستهلكين والوعي الكبير بالمنتجات والتقنيات المتطورة، فضلاً عن ارتفاع الطلب على أجهزة التلفزيون المبتكرة والذكية ذات الأسعار المعقولة. وقد شهدت مبيعات هايسنس نمواً ملموساً في الشرق الأوسط أخيراً، وبمعدل نمو بلغ 116% في النصف الأول من العام 2021 مقارنة مع العام 2020. أما مبيعات أجهزة التلفزيون بشكل خاص فقد ارتفعت بنسبة 94%.

من جانبه علّق ساشين وادوا، المدير التنفيذي لدى الفطيم للإلكترونيات، على الشراكة بقوله: «نحن سعداء للغاية ببدء مسيرة الشراكة مع هايسنس وتوقيع هذه الاتفاقية المهمة فيما نعمل من أجل شراكة مثمرة تعود بالنفع على الجانبين لتنمية وازدهار أعمالنا. تفخر الفطيم للإلكترونيات بكونها واحدة من أبرز الأسماء العاملة في مجال توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات ودول الخليج العربية، وأنا واثق من أن خبرتنا وشبكتنا ستفتحان آفاقاً واسعة من فرص النمو والتفوق في هذا القطاع».

وقال إسماعيل الحوراني، مدير العمليات لدى هايسنس الشرق الأوسط: «تعدّ هايسنس واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً وأكثرها تركيزاً على الابتكار والتقنيات المتقدمة. فنحن نسعى باستمرار إلى تحقيق توقعات المستهلكين وتجاوزها بهدف جعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وراحة».

وأضاف: «تعمل هايسنس بفعالية لبناء مكانة علامتها العالمية من خلال الشراكات الرياضية الحصرية على المستوى الدولي، وقد استفادت من أنشطة الرعاية في تعزيز الوعي بالعلامة والتعريف بها في مختلف المحافل والمنصات – ومنها بطولة كأس أمم أوروبا 2016 و2020، وبطولة أستراليا المفتوحة وبطولة ناسكار إكسفينيتي وسباقات رد بُل وسباق جو غيبز وفريق شالكه الألماني وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 وفريق باريس سان جيرمان. واستمراراً لزخم التسويق عبر الفعاليات الرياضية الكبرى، ستكون هايسنس كذلك الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم 2022، وستواصل جهودها في التعريف بالعلامة والتوعية بها من خلال الشراكة مع أسماء مرموقة في القطاع مثل الفطيم، لترتقي بأعمالها إلى مستويات أعلى».