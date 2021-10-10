"Terra 360" أسرع شاحن سيارات كهربائية في العالم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

تخيل أن تكون قادراً على تزويد سيارتك الكهربائية بالطاقة أثناء نزولك من المركبة لشراء وجبة خفيفة أو الحديث على الهاتف لمدة دقائق، ذلك ما يعد به الشاحن المعياري Terra 360 الذي تطوره شركة (ABB) الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والشحن السريع للسيارات الكهربائية، فالشاحن، بحسب موقع الشركة الالكتروني، قادر على شحن ما يصل إلى أربع سيارات كهربائية بالكامل 100% في آن واحد. هذا يعني تقليص أوقات انتظار شحن السيارات الكهربائية، وموازاته بشكل منطقي أكثر مع شحن السيارات التقليدية بالوقود.

ووفقاً لموقع "برايتر سايد" الإخباري، فإن الطاقة الإنتاجية القصوى للشاحن الجديد تصل إلى ما يعادل 360 كيلو واط وهو قادر على شحن أي سيارة كهربائية بالكامل خلال 15 دقيقة أو أقل، الأمر الذي يسمح بإرضاء وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من مستخدمي المركبات الكهربائية، سواء كانوا بحاجة إلى شحن سريع أو لزيادة طاقة بطارية المركبة.

يقول فرانك مولون، رئيس قسم التنقل الإلكتروني في (ABB): "مع قيام حكومات العالم بتحديد السياسات العامة التي تُفضل السيارات الكهربائية وشبكات الشحن لمكافحة مسألة تغير المناخ، فإن الطلب على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وخاصة محطات الشحن السريعة والمريحة وسهلة التشغيل، أصبح أعلى من أي وقت مضى".

ويأتي شاحن Terra 360 بخيارات شحن تلبي ذلك الطلب العالمي بما يمهد للاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الكهربائية على مستوى العالم، ويسهم في تقليل الانبعاثات الضارة ومعالجة مشكلات المناخ.

الجدير بالذكر أن تقنية الشحن السريع الأخيرة ستتوفر في أوروبا بدءاً من نهاية العام الجاري، كما وستتاح في مناطق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ عام 2022.