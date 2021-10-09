أقراص نباتية للعناية بالبشرة خالية من البلاستيك

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت علامة تجارية في مجال مستحضرات التجميل أقراصاً نباتية للعناية بالبشرة يمكن تذويبها بالماء، وقد تكون الأولى من نوعها في العالم ناحية خلوها من البلاستيك.

وأفادت شركة «مونو سكين كير» أنها أنشأت من خلال تلك الأقراص فئة جديدة من المستحضرات صديقة للحيوان خالية من البلاستيك في هذا القطاع، باسم «الجمال بمجرد إضافة المياه»، مشيرة إلى أن منتجاتها مصنوعة من مكونات نباتية وطبيعية 100 %.

أو عضوية معتمدة من الاتحاد الأوروبي، وأن كامل المنتجات تأتي من دون تعليب ويمكن إعادة ملؤها عن طريق تذويب الأقراص في زجاجة قابلة لإعادة الاستخدام.

وقالت صاحبة العلامة التجارية، لوري مياس، وهي ابنة مالك متجر عطور، لموقع «غرين كوين» في هونغ كونغ، إنها قررت معالجة القطاع الأكثر إهداراً في روتينها اليومي، وهو العناية ببشرتها، فعبوات المنتجات تمثل ما يقرب من 40% من الاستهلاك العالمي للبلاستيك، فيما يتم تدوير نسبة 9% فقط.

وقد عملت مياس مع فريق أطباء أمراض جلدية في بلجيكا، لصنع مكونات طبيعية، فالتركيبات «فائقة التركيز» في منتجاتها حاصلة على براءة اختراع وتحتوي على مركبات مثل «إينولين المنقى» الذي يشكل طبقة ناعمة على الجلد، ومرطب فائق البروبيوتيك، وآلانتوين الذي يهدئ البشرة ويشفيها.

كما أنه أخذاً بمفهوم الاستدامة، فإن كل منتج من منتجاتها، بدءاً من المنظفات إلى السيروم الليلي تنتج من دون تعليب، وبدلاً من ذلك تأتي مضغوطة في شكل أقراص قابلة للذوبان في قناني يمكن إعادة ملؤها. حتى رذاذ الجسم والشامبو ومزيل العرق وبخاخات حصيرة اليوغا هي أقراص يمكن إذابتها في الماء. وهذا يعني، حسب العلامة التجارية، أنها لا تبيع المياه أو العبوات الزائدة للزبائن، وتقلل وزن المنتج نفسه، وبالتالي تخفض الانبعاثات المرتبطة بنقل البضائع السائلة الثقيلة. كما أن منتجاتها خلال شحن، يجري تغليفها بالألمنيوم وترسل في علبة بريد مبطنة بالورق مصنوعة من ألياف معاد تدويرها بما يتماشى مع سياسة خالية من البلاستيك.

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