«إتش دي إم جلوبال» تكشف النقاب عن جهاز نوكيا T20 اللوحي الجديد

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة إتش دي إم جلوبال، الشركة المنتجة لهواتف نوكيا، النقاب عن الجهاز اللوحي الجديد Nokia T20. ويقدم الجهاز اللوحي الجديد كلياً جودة هواتف نوكيا الكلاسيكية مع الشاشة الكبيرة، إلى جانب مجموعةٍ من المزايا المتنوعة وبطاريةٍ تدوم طويلاً ليساعدك على التميز في العمل والاسترخاء عندما يحين وقت اللعب.

ويمثل جهاز Nokia T20 بداية إطلاق الفئة T الجديدة كلياً. كما يأتي الجهاز مزوداً بمزايا مبتكرة وسهلة الاستخدام ستقع بحبها، من بينها شاشة تتمتع بالوضوح بدقة 2K إضافة إلى ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية وسنتين من ترقيات نظام التشغيل.

وقال فلوريان سيش، المدير التنفيذي لشركة إتش إم دي جلوبال: «نفتخر بأننا ننصت دائماً إلى رغبات الناس ونستجيب إليها. على مدار العام المنصرم، لاحظنا ازدياداً في العمل المختلط بين المنزل ومقر العمل إضافة إلى التعلم عبر الإنترنت، فضلاً عن تنامي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات اتصال الفيديو وخدمات البث، ما أدى إلى ارتفاع الإقبال على الأجهزة اللوحية، والذي بلغ نسبة مذهلة وصلت إلى 53% في الربع الأول من 2020 إلى 2021. لذا، فقد ابتكرنا في إتش إم دي جلوبال أول جهاز لوحي من نوكيا على الإطلاق يلبي احتياجات الأشخاص المتغيرة ورغبتهم في التكنولوجيا والمزايا متنوعة الاستخدام. حيث يوفر جهاز Nokia T20 والمصمم للعمل والتعلم واللعب، المميزات الكلاسيكية التي عشقها الناس وأصبحوا يتوقعونها من هواتفنا الذكية، في صيغة جديدة كلياً».

وأضاف بين وود، كبير المحللين في CCS Insight: «لقد شهد سوق الأجهزة اللوحية فترة نهضة. فقد أكد تقريرنا الأخير في Connected Consumer Radar على مدى الأهمية التي أصبحت هذه الفئة تتمتع بها، حيث أصبح 27% من مالكي هذه الأجهزة يرون أنها ذات قيمة أكبر منذ بدء فترة الوباء».

وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس شركة إتش إك دي جلوبال في منطقة الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نواصل وضع احتياجات عملائنا في محور كل ما نقوم به، مع البقاء على وفائنا تجاه رسالتنا في الحرص على وضع وسائل الاتصال في متناول الجميع. ويشمل ذلك أصغر عملائنا عمراً والذين يحتاجون إلى جهازٍ موثوق وجديرٍ بالثقة للوصول إلى منصات التعلم في هذا الوضع الاعتيادي الجديد. ويقدم أول جهاز نوكيا لوحي على الإطلاق من إتش إم دي جلوبال، Nokia T20 ذات التجربة المحمولة الموثوقة والمتينة، والتي تتمتع بتصميمٍ جميل شأنها شأن هواتف نوكيا، ولكن على شاشة عرضٍ أكبر. لقد صُمِّم هذا الجهاز ليكون رفيقاً متنوع الاستخدامات يُعتمد عليه ويمضي بعيداً للعمل أو الترفيه أو التعلم على حدٍّ سواء».