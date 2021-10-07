هل تسبب طفل صيني في تعطيل تطبيقات "فيسبوك"؟

المصدر: وكالات

تداول عدد من وسائل الإعلام العربية، يوم الاثنين، خبرا يزعم تسبب "هاكر صيني عمره 13 عاما" في تعطيل خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

الخبر الذي زعمت وسائل الإعلام أنه منسوب لوكالة رويترز انتشر كالنار في الهشيم خاصة على منصة التغريدات القصيرة تويتر، خلال وقت قصير، حيث ساعد على ذلك انقطاع خدمات منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لأكثر من 6 ساعات.

ما الذي حدث لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب؟

بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، التابعين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش)، وأقرت فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

وزعم ناشرو الخبر أن وكالة رويترز ذكرت أن هاكرز صيني يدعى "سن جي سو"، مسئول عن إيقاف خدمات "فيسبوك" وواتساب وانستغرام، مشيرة إلى أن الهاكرز الصيني يبلغ من العمر 13 عاما فقط.

وقامت وكالة "سبوتنيك" الروسية بالبحث في نسختي وكالة رويترز العربية والإنجليزية ولم تجد أي خبر يشير إلى تلك المعلومات المضللة التي تم تداولها في منصات إخبارية عربية ومن قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الشبكة، إن فيسبوك أجرى تغييرا على ما يبدو، صباح يوم الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة (DNS).

وبحسب مادوري، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت. حيث يقومون بربط أسماء النطاقات مثل "Facebook.com" بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية، التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

وأكد مادوري، أن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها على تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

من جانبها، قالت شركة فيسبوك في بيان نقلته وكالة رويترز، إنها تعتقد أن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تعديل خاطئ في إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال".