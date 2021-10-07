إطلاق الدورة الأولى لـ«فينتك سيرج» في «جيتكس جلوبال»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مركز دبي التجاري العالمي» لإطلاق الدورة الافتتاحية من «فينتك سيرج»، المعرض والمؤتمر والحاضنة الجديدة لمجتمعات التكنولوجيا والخدمات المالية، الذي يقام ضمن معرض «جيتكس جلوبال 2021».

وسينعقد «فينتك سيرج» تزامناً مع معرض «جيتكس جلوبال» من 17 ولغاية 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف توحيد قادة قطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والمراكز المالية حول العالم، ليكون إحدى الفعاليات الأكثر تأثيراً على منظومة التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيطلق المعرض والمؤتمر الجديد حواراً زاخراً بالرؤى، من شأنه أن يرسم ملامح قطاع التقنيات المالية الإقليمي خلال السنوات المقبلة، بدءاً بالخدمات المصرفية الرقمية وصولاً إلى تكنولوجيا الدفع وتكنولوجيا التأمين وإدارة الثروات والأصول والتكنولوجيا التنظيمية.

تطور لافت

ويأتي انعقاد معرض «فينتك سيرج» في وقت يشهد فيه هذا القطاع وتيرة تطور لافتة في المنطقة، إذ تجاوز عدد شركات التكنولوجيا المالية والشركات المبتكرة العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي 450 شركة، مع انضمام أكثر من 140 شركة ناشئة جديدة وشركة للتكنولوجيا المالية إلى «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول 2021. كما يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 60% من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى مكانته كونه أحد أكثر المراكز المالية تقدماً حول العالم، يقدم مركز دبي المالي العالمي واحدة من أكثر منظومات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري تنوعاً وشمولاً في المنطقة، حيث يضم برامج مسرّعات الأعمال المبتكرة على غرار «فينتك هايف»، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تحول جذري

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة لإطلاق الدورة الأولى من معرض «فينتك سيرج»، وتأتي الفعالية في وقت يشهد فيه العالم تحولاً جذرياً في قطاع الخدمات المالية، حيث سيجسد منصة رائدة لشركات التكنولوجيا المالية، تمكنها من اغتنام فرص هائلة لتحقيق النمو. ولا شك في أن مركز دبي المالي العالمي سيبقى في طليعة قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، وسيواصل استشراف مستقبل قطاع الخدمات المالية وتقديم جميع الأدوات اللازمة لتطويره وتوفير الدعم للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الرائدة على حد سواء.

وسيلقي ممثل عن مركز دبي المالي العالمي الكلمة الترحيبية لقمة «فينتك سيرج» للخدمات المصرفية الرقمية يوم 19 أكتوبر، وسينظم المركز أربع جلسات نقاشية إرشادية خلال فترة المعرض، لتقدم لروّاد الأعمال الصاعدين في مجال التكنولوجيا المالية مجموعة من الرؤى والأفكار البناءة لدفع عجلة نموهم خلال المراحل الأولى من تأسيس أعمالهم، كما سيقوم مركز دبي المالي العالمي خلال الفعالية باستعراض المزايا والخدمات، التي يوفرها لشركات التكنولوجيا المالية، التي تسعى لإطلاق أو توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا انطلاقاً من دبي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: نرحب بمركز دبي المالي العالمي كونه شريكاً استراتيجياً للدورة الافتتاحية لمعرض «فينتك سيرج». وفي وقت تتحد خلاله قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا من أجل صياغة حلول مبتكرة وسريعة الانتشار قادرة على رسم ملامح جديدة لقطاع التكنولوجيا المالية، سيكفل «فينتك سيرج» دفع عجلة الريادة الفكرية الموجهة لترسيخ المعايير المثلى ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الإقليمية لسنوات مقبلة، ونتطلع قدماً للتعاون مع مركز دبي المالي العالمي بهدف تحقيق أثر إيجابي مستدام في ميادين التكنولوجيا المالية.

«إنوفيشن هب»

يعتبر «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي منظومة الابتكار الأكبر في المنطقة، ويمهد هذا المركز طريق نجاح الشركات الناشئة، التي لا تزال في مراحلها الأولى، والشركات الناشئة في مرحلة النمو وشركات التكنولوجيا الأكبر لتسريع وتيرة نموها، ويشكل جزءاً محورياً من حي دبي المستقبل، التي يعتبر كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي الشريكين الرئيسيين فيه.