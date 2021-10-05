إنجاز جديد لشركة «أوبو»

المصدر: دبي - البيان

كشفت أوبو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن تسجيل نمو واسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعكس التزام العلامة التجارية بتقديم منتجات مبتكرة وخدمة أفضل لقاعدة عملائها الواسعة.

وكشفت كاناليس، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات السوق، عن تصدّر أوبو لشركات هواتف أندرويد من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية التي تدعم اتصالات الجيل الخامس خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد على التزامها المستمر في تسويق اتصالات الجيل الخامس حول العالم.

وحرصت أوبو على تزويد هواتفها الجديدة بتقنيات متقدمة، وإطلاق العديد من الهواتف التي تدعم اتصالات الجيل الخامس ضمن مجالات متنوعة من حيث السعر.

كما كشفت كاناليس عن نمو حصة أوبو في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 106% محققةً بذلك المركز الرابع في المنطقة. وجاءت الإمارات والمملكة العربية السعودية في صدارة هذا النمو.

حيث شهدت العلامة نمواً سنوياً بلغ 196% و218% على التوالي، وذلك بفضل العروض المبتكرة من أوبو والخدمة المميزة التي تقدمها للعملاء. كما شهدت أوبو نمواً سنوياً بنسبة 79% في مصر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن تشهد منتجاتنا المبتكرة ومنهجيتنا المتمحورة حول العملاء هذا الإقبال الكبير في المنطقة، وهو ما تعكسه هذه الأرقام الواعدة.

ونحن سعداء بتسجيل نمو غير مسبوق في المنطقة، في دليل واضح على ثقة عملائنا بنا، ودعمهم اللامحدود لرسالة أوبو وشعارها، التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم. ونواصل في أوبو عملنا على الابتكار والإبداع، وسنوظف هذا النمو لتقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية.

ويُعد إطلاق هواتف مميزة تلبي احتياجات المستخدمين المتغيرة العامل الأهم في نمو العلامة، حيث أطلقت أوبو في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة أوبو6.

والتي تضم ثلاثة هواتف هي«رينو6 برو G5» و«رينو6 G5» و«رينو6 G Z5»، وجميعها مصممة لمواكبة متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا وعشاق الألعاب والمفعمين بروح التجدد والشباب. وبلغت نسبة الطلب المسبق على هواتف السلسلة 300% مقارنةً بالسلسلة السابقة، بفضل تصميماتها المميزة وتفاصيلها المذهلة، وهو ما يدل على الإقبال الكبير الذي تحظى به عبر المنطقة.