هواوي تبحث «آفاق التحول الرقمي» في جيتكس العالمي

المصدر: دبي- البيان

في إطار مشاركتها في معرض جيتكس العالمي، تنظم هواوي مجموعة واسعة من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات تحت شعار «استكشاف آفاق التحول الرقمي»، تسلط الضوء من خلالها على واقع وتحديات ومستقبل الرقمنة في دول المنطقة.

وباعتبارها الشريك البلاتيني لمعرض جيتكس هذا العام، تتوسع هواوي بجناحها والأنشطة المقامة فيه لتؤكد من خلاله على القيمة المتزايدة التي يحققها التحول الرقمي للاقتصادات المحلية، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه التقنيات الحديثة في مستقبل تنمية وتطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الرئيسية على مدار العام القادم.

وتعكس مشاركة هواوي في المعرض التطور الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط على ضوء تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وصل لمراحل متقدمة تتميز بالاعتماد على التقنيات الرقمية في أنظمة الدعم والإنتاج وتوفير تجارب جديدة للمستخدم من خلال الاستخدامات العملية للتقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والجيل الخامس والتقنيات النظيفة في مرحلة بعد الجائحة، حيث تبحث جميع القطاعات عن فرص أكثر كفاءة وتنوعاً لضمان ثبات الأعمال وتطويرها.

وتستعرض هواوي في جيتكس مجموعة من الحلول الشاملة التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي في القطاع التقني والبنية التحتية التي تلائم الاحتياجات المستقبلية لتقنية المعلومات والاتصالات بما فيها القدرات التي توفرها «هواوي كلاود» HUAWEI CLOUD، وتناقش كيف يمكن للمؤسسات أن تستخدم الحوسبة السحابية لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من السيناريوهات.

كما ستبحث الشركة في استثمارات البنية التحتية المستقبلية للجيل الخامس والتي تنفذها المؤسسات في الشرق الأوسط وجهود مشغلي الاتصالات الرائدين لتحسين التجارب التي تعتمد على الاتصال للأفراد والعائلات والمؤسسات.

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط: «تثق هواوي بقدرة التكنولوجيا الرقمية على توفير حلول جديدة للمشاكل التي نواجهها جميعاً. وتشهد جميع القطاعات تغيرات كبيرة نتيجة للتحديات التي يواجهها العالم سواء بسبب التغيرات المناخية أو الاضطرابات السياسية أو مواصلة مساعي التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ونحن ملتزمون بتوفير خدماتنا للحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين في المنطقة لدعم جهودهم على صعيد الاستفادة من التقنيات الحديثة لإنجاز رحلة التحول الرقمي على مدى الأعوام القادمة.

ومعرض جيتكس العالمي منصة مثالية على المستويين الدولي والإقليمي وفرصة كبيرة للقاء العملاء والشركاء وكافة الجهات المعنية في القطاع التقني لمشاركة أفضل الممارسات والبحث في كيفية تلبية المتطلبات اللازمة لمختلف القطاعات والصناعات لإنجاح خطط التحول الرقمي خلال السنوات القادمة».

من أبرز الفعاليات التي تنظمها هواوي خلال جيتكس مؤتمر «ملتقى هواوي للابتكار في العالم العربي» في 19 أكتوبر بقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي وعبر الإنترنت الذي سيُعقد تحت شعار «آفاق التعاون لدفع عجلة الابتكار في العالم العربي». و

سيستضيف المؤتمر مجموعة من وزراء تقنية المعلومات والاتصالات وطيفاً واسعاً من الشخصيات البارزة المعنية بالقطاع التقني من الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمحللين.

وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها في الملتقى دور ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي، والمقومات الرئيسية لبناء نظام إيكولوجي للمواهب يسهم في توفير التعليم التقني اللازم وتطوير التعليم العام، والتعاون في مجال وضع استراتيجيات لتعزيز الأمان وبناء اقتصاد رقمي متماسك في المنطقة.

كما تستضيف مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط قمة التحول الرقمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 19 أكتوبر، وسيركز جدول أعمالها على نشر التقنيات الرقمية بشكل متسارع، والتقدم الكبير الذي يشهده التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وستقدم هواوي في القمة عدة أفكار جديدة عن سبل تحقيق أهداف التحول الرقمي مع التركيز على القطاع الحكومي والاعتماد على الحوسبة السحابية في المؤسسات.

وسيناقش المشاركون النماذج الناجحة لممارسات التحول الرقمي وسبل بناء نظام إيكولوجي ديناميكي يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق الازدهار المشترك لجميع الأطراف. وفي ظل الجهود العالمية لبناء مجتمع خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يؤدي التحول الرقمي دوراً أساسياً في تطوير قطاع الطاقة والتخلص من الكربون.

وستنظم هواوي قمة الطاقة الرقمية العالمية، حيث يناقش قادة القطاع التقني وخبراؤه على المستوى العالمي الفرص التي توفرها الحلول التقنية النظيفة وتوليد الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الكهربائية في قطاع النقل.

وسيشارك كبار المسؤولين في هواوي في العديد من الفعاليات وحلقات النقاش التي ستعقد على هامش معرض جيتكس العالمي، حيث يلقون كلمات رئيسية تركز على مستقبل ضمان الأمن السيبراني واستثمارات المدن الذكية ودور التكنولوجيا في نشر التعليم وخريطة الطريق المستقبلية للجيل الخامس.

كما تنظم «هواوي كلاود» بالتعاون مع شركائها ورش عمل تشمل العديد من المواضيع في جناح مدينة دبي للإنترنت في معرض جيتكس كجزء من جهودها لتعزيز التعاون مع شركاء القطاع التقني وتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات.

وقال ستيفن يي: «لا تقتصر القيمة الحقيقية للابتكار الرقمي على القطاع التقني فحسب، بل تسهم في تغيير المجتمع بأكمله. ومن الجيد أن يتزامن أسبوع جيتكس العالمي مع إكسبو 2020 دبي هذا العام في وقت يشهد فيه العالم العديد من التطورات التقنية المهمة والتي ننتظر نتائجها جميعاً».