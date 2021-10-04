بالأسماء .. العطل المفاجئ يصيب 32 موقعاً عالمياً

المصدر: وكالات

أصاب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، بما فيها منصات فيسبوك ومحرك البحث الرئيسي جوجل، إذ يواجه ملايين من مستخدمي هذه المنصات مشكلات في الوصول إليها وفتحها.

ورصد موقع «Downdetector» شكاوى كثيرة من جميع أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال تمنع كثيرا من المواقع من العمل، فكلما حاول مستخدم فتح أحد هذه المواقع يجد رسالة تفيد بوجود خطأ.

وأبرز المواقع التي تواجه أعطال مفاجئة، والتي رصدها Downdetector:

فيسبوك

ماسنجر

واتساب

إنستجرام

جوجل

تيليجرام

تويتر

سناب شات

أمازون

تيك توك

كاندي كراش

وبدأ مستخدمو الإنترنت في الإبلاغ عن وجود شكاوى الأعطال في هذه المواقع مساء اليوم، وعند فتح موقع «فيسبوك» يجد المستخدم رسالة تفيد بوجود عطل، ويجري حلها، أما عند محاولة فتح «واتساب» و«إنستغرام» لا يجد المستخدم سوى شاشة بيضاء مكتوب في أعلاها «5xx Server Error».

جميع المواقع التي أصابها العطل