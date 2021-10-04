غوغل تحظر 150 تطبيقاً على أجهزة أندرويد .. احذفها فوراً

المصدر: وكالات

أُبلغت غوغل عند عدة تطبيقات وبرامج خبيثة وذلك لحظرها من متجر "بلاي"، وذلك بعد اكتشاف حملة خدمات متميزة للهاتف المحمول مع ما يزيد عن 10 ملايين ضحية على مستوى العالم، وقد يصل المبلغ الإجمالي المسروق إلى مئات الملايين من اليورو، ولكن من الضروري أن تتحقق من جهازك لإزالة أي تطبيقات من القائمة التي يمكن العثور عليها هنا.

وفي التفاصيل، فقد أطلق فريق الأمن في Zimperium الذي اكتشف نوعا جديدا من البرامج الخبيثة يسمى GriftHorse، تحذيراً جديداً لمستخدمي هواتف "أندرويد" من تهديد كلّف بالفعل الملايين مبالغ هائلة من النقود، ويُعتقد أن خلل اقتحام الحسابات المصرفية هذا نجح بالفعل في إصابة ملايين الأجهزة، ثم ورّط المستخدمين المطمئنين باشتراكات شهرية باهظة الثمن دون إذنهم.

وتستخدم GriftHorse تكتيكا معروفا لاختراق الأجهزة، تخفيها داخل التطبيقات التي تبدو غير ضارة إلى حد كبير. وبمجرد تثبيته، يبدأ في قصف المستخدمين بتنبيهات لإعلامهم بأنهم فازوا بجائزة ويحتاجون إلى المطالبة بفوزهم على الفور.

وتظهر هذه النوافذ المنبثقة اللانهائية مرة أخرى ما لا يقل عن خمس مرات في الساعة، ما يؤدي غالبا إلى قبول مستخدم الهاتف النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة.

ويقول Zimperium إنه عند قبول الدعوة للحصول على الجائزة، يقوم البرنامج الخبيث بإعادة توجيه الضحية إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية حيث يُطلب منهم إرسال أرقام هواتفهم للتحقق منها.

ولكن في الواقع، يقدمون تفاصيلهم إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ بعد ذلك في تحصيل فاتورة هاتفهم ما يعادل 30 يورو شهريا.

ولا تلاحظ الضحية على الفور تأثير السرقة، مع احتمال استمرارها لأشهر قبل اكتشافها. ويُعتقد أن هذا التكتيك أدى بالفعل إلى سرقة مئات الملايين من اليورو.

وفيما يلي بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي أصيبت بـ GriftHorse.

• Handy Translator Pro - مليون عملية تنزيل.

• Heart Rate and Pulse Tracker - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Bus – Metrolis 2021 - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Fingerprint Changer - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Bus Driving Simulator - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• OFFRoaders – Survive - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Amazing Video Editor - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Horoscope : Fortune - نحو 100 ألف عملية تنزيل.

• PhoneControl Block Spam Calls - نحو 100 ألف عملية تنزيل.

• SnapLens – Photo Translator - نحو 100 ألف عملية تنزيل.