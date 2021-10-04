"ريونغما".. روبوت مترجم كوري شمالي

المصدر: يونهاب

أفادت إحدى المنافذ الإعلامية الشمالية أمس الأحد بأن كوريا الشمالية طورت برنامج ترجمة قائم على الذكاء الاصطناعي بسرعة ودقة محسنتين.

نشر موقع "DPRK اليوم" الدعائي، تقريرا قدم فيه نتيجة بحث معهد الذكاء الاصنطاعي بجامعة كيم إيل سونغ، حول خلق وتقديم "ريونغما"، وهو نظام خدمة الترجمة القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تم تصميم "ريونغما" للتعامل مع سبع لغات مختلفة وهي الإنجليزية والصينية واليابانية والروسية والألمانية والفرنسية والإسبانية، بدقة ترجمة خاصة للغات الثلاث الأولى "تقريبا على مستوى الخبراء"، وفقا للموقع.

وقال إن سرعة الترجمة تضاعفت ثلاث مرات لزيادة التطبيق العملي.

وقام معهد الأبحاث بتطوير برنامج التعرف على الأصوات المعروف باسم "ريونغ نامسان"، المصمم للتعامل مع اللغة الكورية الشمالية، من خلال توسيع المجالات القابلة للتطبيق من العلوم الاجتماعية إلى قطاعات العلوم الطبيعية.

وقد وَرد أن كوريا الشمالية تكثف جهودها لتعزيز قدراتها في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR). وقد اعتمدت مثل هذه البرامج للتعليم في المراحل الابتدائية وغيرها.