جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي الأكبر للتكنولوجيا عالمياً

المصدر: دبي - البيان

يستعد جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، الحدث العالمي الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا لعام 2021، لإقامة نسخته الحادية والأربعين بين 17-21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.

ويشكل جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي الفعالية الأكبر والأكثر تكاملاً في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين بمجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي وشبكة اتصالات الجيل الخامس والحلول السحابية والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والبلوك تشين والحوسبة الكمية والتكنولوجيا المالية والتسويق الشامل من مختلف أنحاء العالم.



6 فعاليات رئيسية

وتسلط الفعالية المشتركة الضوء على هذه العناوين والمواضيع من خلال ست فعاليات رئيسية تشمل: جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي وجيتكس نجوم المستقبل وقمة مستقبل بلوك تشين وفعالية فينتك سيرج ومؤتمر التسويق (ماركيتنج مينيا)؛ حيث ستسهم هذه الفعاليات في إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية.

ومن المقرر أن يوفر معرض جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي الدعم للمبتكرين في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة لدعم رواد الأعمال من الشباب والنساء، إلى جانب مطوري التكنولوجيا.

ويستضيف معرض جيتكس نجوم المستقبل، الذي يعد من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لعام 2021، أكثر من 700 شركة ناشئة من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات بلوك تشين.

ويأتي تنظيم جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي في أعقاب الإعلان عن مشاريع الخمسين في الإمارات، والتي ستشهد إطلاق مشاريع وطنية جديدة لتعزيز الابتكار والاقتصادات الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وسيحتفي هذا الحدث بإنجازات مسيرة التحول الرقمي في المنطقة خلال عام استثنائي تشهده الإمارات.

ويتطرّق جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، إلى الرؤى التقنية والمبادرات ومجالات التعاون بين الهيئات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال منصة بارزة تجمع أهم الخبراء. ويتضمن مؤتمر رؤى القادة بنسخته الأولى حوارات بين شخصيات وزارية حول الإنجازات التقنية وعلاقات التعاون والمبادرات التي سترسم ملامح جديدة للمنطقة، كما يفسح المجال لحوارات مؤثرة حول ظهور الاقتصادات المبتكرة في منطقة الخليج العربي وأفريقيا. ويركز جيتكس في هذا السياق على استعراض خارطة طريق وطنية أو إقليمية مُحددة لمجالات التكنولوجيا.

وتعتزم مجموعة واسعة من كبار الشركات الرائدة في المجال الرقمي المشاركة للمرة الأولى وبشكل حصري في فعاليات جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تيرمينوس، الشركة المتخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء، والتي تعمل على إعادة بلورة مفهوم المدن الذكية؛ وسترايب، أبرز الشركات العالمية المتخصصة بالتقنيات المالية؛ وزوم، المنصة المتخصصة بمؤتمرات الفيديو، والتي ساهمت في تمكين أنماط العمل عن بعد خلال أزمة «كوفيد 19»؛ وسنوفليك، الشركة التي ساهمت في إعادة ابتكار حلول البيانات السحابية؛ وتيم فيور، التي شهدت تثبيت برامجها على أكثر من ملياري جهاز حول العالم.

ويشكّل كل من جيتكس العالمي وعالم الذكاء الاصطناعي فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة في العالم التي تستقطب خلال عام 2021 كُبرى الشركات التقنية، وتستعرض أحدث التوجهات ومجالات الأعمال لمختلف القطاعات، بمشاركة مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا.

يعد جيتكس نجوم المستقبل فعالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي تمثل إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم لمنظومات الشركات الناشئة؛ حيث يستقطب المعرض أبرز المبتكرين العالميين الواعدين بهدف إحداث تغيير إيجابي واسع التأثير على مستوى قطاع التكنولوجيا.



أجنحة عالمية

ويستضيف المعرض أجنحة عالمية من دول مختلفة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية ونيجيريا والبرازيل وبولندا والبحرين وسلطنة عُمان والهند والبرتغال والمجر وإسرائيل والسويد وصربيا وأوكرانيا وباكستان، فضلاً عن مشاركة أكثر من 50 شركة ناشئة من فرنسا وإيطاليا، ما يمثل المشاركة الأكبر للدولتين في معرض على الإطلاق. كما يستضيف جيتكس نجوم المستقبل مجموعةً من الشركات الناشئة المُمولة من البنك الدولي.

يحظى زوار جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي بفرصة الاستماع مُباشرة لآراء أكثر من 450 رائداً في القطاع من مختلف أنحاء العالم من المشاركين في مؤتمراته، بما يشمل أكثر من 350 ساعة من المناقشات المهمة. ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على آراء مجموعة من أبرز خبراء التقنية العالميين.



مشاركة الشباب

ستضم فعاليات جيتكس جلوبال برنامج جيتكس يوث إكس لتفعيل مشاركة الشباب، والذي يُعتبر مبادرة فريدة تعكس المساعي الرامية لتعزيز مقومات المنطقة وقدرتها على تقديم التقنيات والابتكارات المحلية ودعم أنشطة ريادة الأعمال. ويهدف البرنامج إلى تنمية المواهب الشابة المهتمة بالتكنولوجيا بالاعتماد على برنامج إبداعي يتيح للشباب التواصل بطريقة بنّاءة مع منظومة من الممارسين والمتخصصين.



«تاي وومن»

كما يستضيف جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي النهائيات العالمية لمسابقة «تاي وومن»، دعماً للجهود الرامية إلى زيادة الفرص المُتاحة لرائدات الأعمال والمتخصصات بالتكنولوجيا، حيث ستشارك الشركات الناشئة التي تقودها سيدات من أكثر من 40 مدينة، للحصول على الجوائز النقدية والإرشاد والتوجيه والاستفادة من فرص التواصل مع المستثمرين.



حلقة وصل

يُشكّل كل من جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي فعالية رائدة تنطلق في وجهة تُشكل حلقة وصل بين ثلاث مناطق هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ما سيوفر لكبار اللاعبين الدوليين في القطاع منصة مثالية للمساهمة في صياغة ملامح المستقبل، بمشاركة ما يزيد على 4 آلاف جهة عارضة يتوافد 35% منها لأول مرة إلى المنطقة، إضافة إلى مُشاركة أكثر من 140 دولة وحضور أكثر من 200 وزارة تمثل مجموعة من أبرز المدن الرقمية العالمية.