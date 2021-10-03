أوبو تتصدر في عدد شحنات الهواتف الذكية الداعمة لاتصالات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة كاناليس العالمية لتحليلات الأسواق، عن تصدّر أوبو لشركات هواتف أندرويد، من حيث عدد شحنات الهواتف الذكية التي تدعم اتصالات الجيل الخامس، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونمت حصة أوبو في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 106 %، محققةً بذلك المركز الرابع في المنطقة. وجاءت الإمارات والسعودية في صدارة هذا النمو، حيث شهدت العلامة نمواً سنوياً بلغ 196 % و218 % على التوالي، وذلك بفضل العروض المبتكرة من أوبو، والخدمة المميزة التي تقدمها للعملاء. كما شهدت أوبو نمواً سنوياً بنسبة 79 % في مصر.

وقال إيثان تشيوي رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: سعداء بتسجيل نمو غير مسبوق في المنطقة، في دليل واضح على ثقة عملائنا بنا، ودعمهم لرسالة أوبو وشعارها، التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم. ونواصل في أوبو عملنا على الابتكار والإبداع، وسنوظف هذا النمو لتقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية.

ويُعد إطلاق هواتف مميزة، تلبي احتياجات المستخدمين المتغيرة، العامل الأهم في نمو العلامة، حيث أطلقت أوبو في وقت سابق من هذا الشهر، سلسلة أوبو 6، والتي تضم ثلاثة هواتف، هي «رينو 6 برو G5» و«رينو 6 G5» و«رينو 6 G Z5»، وجميعها مصممة لمواكبة متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا وعشاق الألعاب، والمفعمين بروح التجدد والشباب. وبلغت نسبة الطلب المسبق على هواتف السلسلة 300 %، مقارنةً بالسلسلة السابقة، بفضل تصميماتها المميزة وتفاصيلها، وهو ما يدل على الإقبال الكبير الذي تحظى به عبر المنطقة.