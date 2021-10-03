موتورولا تطرح أقوى هواتفها لهذا العام

المصدر: البيان

طرحت موتورولا مؤخرا هاتف Edge 20 Pro الذي زودته بكاميرات ذات قدرات تصوير فائقة ومواصفات تقنية ممتازة.

يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مضاد للماء والغبار، أبعاده (163/76/8) ملم وزنه 190غ، ومحمي بطبقة من زاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له، بحسب "روسيا اليوم"، معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 126/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل هذا الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.