خبير أمن معلومات يثير جدلاً حول نظارة «فيسبوك» الذكية

المصدر: البيان

أثار خبير أمن معلومات مصري جدلاً واسعاً حول النظارة الإلكترونية الذكية التي أطلقها أخيراً مارك زوكربرج، مؤسس شركة «فيسبوك».

واتهم الخبير الدكتور محمد الجندي «فيسبوك» بمحاولة الهيمنة والاستحواذ على المعلومات من خلال تقنية النظارة الذكية.

وقال الجندي، خلال لقائه مساء أمس في قناة «القاهرة والناس»، إن تقنية النظارة الذكية خرجت من علم الاستخبارات، مشيراً إلى أنها تمكّن المستخدم من قراءة الرسائل عن بُعد والرد على الهاتف من مجرد الرمش بالعين.

وأضاف أنها تُظهر كل المعلومات أمام المستخدم في العدسة الداخلية، لافتاً إلى أن لديها القدرة على التسجيل والتصوير بسرية تامة، وتقوم بعمليات تتبع دقيقة للهيمنة على المعلومات.

وفنَّد خبير أمن المعلومات وظائف النظارة الإلكترونية الذكية التي أعلن عنها زوكربرج، موضحاً أنه أطلق النظارة الذكية بآليات معلوماتية جبارة.

وأوضح أن الفلسفة الدولية تقوم على محورين أساسيين: الهيمنة على المعلومات وصنع عالم موازٍ، محذراً من خطورة فكرة صنع عالم موازٍ للعالم الذي تعيش فيه البشرية.

وذكر أن «فيسبوك» استحوذت على شركة عالمية للنظارات الذكية منذ فترة، مؤكداً أن الشركات الدولية هدفها الأول الاستحواذ والهيمنة على المعلومات.