دبي تستضيف قمة ماليزيا الدولية للتكنولوجيا 5 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة ماليزيا للابتكار ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن الاستضافة المشتركة لقمة ماليزيا الدولية للتكنولوجيا 2021 في فندق العنوان مرسى مارينا دبي، في الخامس من أكتوبر الجاري، وهو أحد الأحداث الرئيسية ، بالتزامن مع مشاركة ماليزيا في إكسبو 2020 دبي ، والذي من المقرر أن يكون بمثابة محفز لتحريك الاقتصاد الماليزي المنكوبة بالوباء، ويتضمن الحدث سلسلة من المناقشات حول العلوم والنظام البيئي التكنولوجي ، والابتكار الاجتماعي ، ونقل التكنولوجيا ، والاهتمامات الاجتماعية والبيئية ، ونمو الأعمال.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، داتو سري الدكتور أدهم بابا ، إن القمة تهدف إلى عرض التقنيات والابتكارات في ماليزيا ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تبادل المعرفة حول التطورات في تطبيق العلوم والهندسة والتكنولوجيا والابتكار التي تدعم و ينشط الاستدامة.

وسيبدأ الحدث بكلمة خاصة يلقيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ضمن سلسلة من الندوات والمناقشات والفعاليات المصغرة ، يسلط الضوء على جلسة تبادل المعرفة بعنوان "أفكار وحلول لحل التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم" التي تضم الحائز جائزة نوبل للسلام ، البروفيسور محمد يونس ، مؤسس بنك جرامين ومركز يونس ، مذكرتا تفاهم احتفالات التبادل بين مؤسسة ماليزيا للابتكار (YIM) وشبكة Gujarat Grassroots Innovation Augmentation (GIAN) للتعاون في استكشاف الابتكارات الشعبية ، ومركز ماليزيا العالمي للابتكار والإبداع (MaGIC) ومركز ASEAN لريادة الأعمال (ACE) ومنطقة 2020 (Scale2Dubai) لتوسيع نطاق وفتح أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والأسواق الآسيوية ، بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين حول الموضوعات العالمية الرئيسية حول التكنولوجيا العالية منخفضة اللمس مع التكنولوجيا الناشئة الجديدة وتطوير الابتكار الاجتماعي: إلى أي مدى يمكن أن يكون الابتكار الاجتماعي الركيزة العالمية الاقتصاد الرقمي.

سيتم إجراء ست جلسات رئيسية تتضمن مناقشات حول موضوعات عالمية رئيسية مثل "أفكار وحلول حول مشاركة الحكومة الماليزية في مشهد الابتكار والتسويق" ، "مسرع تسويق التكنولوجيا: إنشاء منتجات البحث والتطوير وتسويقها باستخدام تقنية ناشئة جديدة" ، "منظمة احترافية عالمية المستوى للتقنيين والفنيين: الارتقاء والظهور والاعتراف"، و "تأثير استراتيجيات التنافسية العالمية وآليات النقل الموجهة نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على النمو الاقتصادي" ، وجنوب شرق آسيا: قوة رقمية ناشئة "، و" التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار ".

بالإضافة إلى المحادثات ، سيتمكن الزوار من تصفح المنتجات المميزة التي تتضمن عناصر الابتكار والتكنولوجيا من سبعة أكشاك على مدار اليوم. ومن المقرر أن تشمل الأكشاك تقنيات وابتكارات من عمالقة التكنولوجيا والمبتكرين في ماليزيا مثل Serba Dinamik Holdings Berhad و 3D Gens Sdn. بي اتش دي و Ideasparq Robotics Sdn. بي اتش دي.

قالت شارميلا محمد صالح ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماليزيا للابتكار (YIM)، إن القمة تقدم منصة رائعة للمبتكرين والعلماء والمهندسين والتقنيين والعلماء من تخصصات متعددة في المجتمعات المحلية والدولية لمشاركة أفكارهم والالتقاء معًا تحدث فرقا حقيقيا.

وقالت إن المشاركين يمكنهم تبادل الأفكار حول التطورات الأخيرة لنظام الابتكار الاجتماعي من خلال الدخول في مبادرات العنصر الاجتماعي التي تسترشد بمجالات العلوم المستدامة والتكنولوجيا والابتكار. الهدف هو تسليط الضوء على الإمكانيات والتحديات الحالية لتطوير ونشر الابتكار الشعبي في ماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط. ستفيد البرامج المعدة للقمة شعوب أكثر من 191 دولة وآلاف المنظمات ، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة التي سيعيدونها إلى بلدانهم الأصلية.

"من المتوقع أن تعزز هذه المبادرات وتدعم مجتمع التقنيين والمبتكرين الماليزيين في محاولاتهم للتعاون على نطاق عالمي في العديد من المجالات ، بما في ذلك أحدث التقنيات والاختراعات في ماليزيا ، وفرص التجارة والأعمال ، ومساحة المناقشة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ، وإنشاء مجتمع يركز على التكنولوجيا والتفاعلات مع المجموعات التي تشترك في أهداف مشتركة.

وقالت شارميلا محمد صالح:"نحن سعداء لاستضافة مثل هذا الحدث التطلعي. إنه توقيت جيد للغاية بالنظر إلى محور المعرض وعدد الدول التي سيتم تجميعها في مكان واحد ، وكلها تعمل نحو أهداف مشتركة.

وأضافت شارميلا لدينا متحدثون ذوو مصداقية وأنا شخصياً أتطلع بشدة إلى التقنيات التي سيتم الكشف عنها في هذا الحدث.