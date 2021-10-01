لوجيكوم توسع محفظتها في الإمارات وتوقع اتفاقيات استراتيجية في جيتكس 2021

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة لوجيكوم ديستربيوشن، الموزع الإقليمي المتخصصة في الحلول والخدمات التقنية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع «ديل تكنولوجيز»، قبل مشاركتها المرتقبة في النسخة 2021 من أسبوع «جيتكس للتقنية».

بعد التعاون الناجح في دول مجلس التعاون الخليجي والتأثير الإيجابي الذي نتج عن تسويق «لوجيكوم» لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التجارية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات التشغيل وأجهزة الكمبيوتر التابعة جزئياً والخوادم وحلول التخزين من «ديل تكنولوجيز» في هذه الأسواق، اتفقت الشركتان على توسيع شراكتهما لتشمل الإمارات العربية المتحدة. ستسمح الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها «لوجيكوم» بتوفير الحلول الرائدة في الصناعة لقناتها «ديل تكنولوجيز» في الخادم ومساحة التخزين.

وفي هذا الإطار، قال سبيروس رافايلوفيتس، المدير العام في الإمارات العربية المتحدة والخليج لدى شركة «لوجيكوم ديستربيوشن»: حافظت «لوجيكوم» على حضور قوي ومستدام في المنطقة لأكثر من عقدين وذلك من خلال إبرامها الشراكات الإستراتيجية وبناء شبكة شركاء قوية. تتمحور قدراتنا الأساسية حول إضافة القيمة للبائعين وخلق وزيادة الوصول وتعزيز الوعي. نحن نتطلع إلى تقديم نفس المعايير العالية هذا العام وفي السنوات المقبلة، لتزويد شركائنا بالحلول والخدمات المطلوبة عبر جميع قطاعات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال هذا التعاون، ستتمكن «ديل تكنولوجيز» من مواصلة التزامها بمساعدة الشركات في رحلة التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات القيمة المضافة التي تقدمها «لوجيكوم»، بما في ذلك قدرات سلسلة التوريد والتخزين، والدعم المالي للتوجيه، وقاعدة الشركاء القوية والوصول، بالإضافة إلى استخدام الشركاء وتمكينهم، ستكون بمثابة عوامل إضافية لتحفيز نجاح الأعمال.

سيساهم هذا التعاون أيضاً في تعزيز عروض «لوجيكوم» في مساحة القيمة المضافة، حيث يواصل الموزع تزويد مجتمع شركائه بأفضل المنتجات ضمن فئتها من كبار بائعي التكنولوجيا. كما ستسمح هذه الشراكة لـ«لوجيكوم» بتقديم دعم إضافي للقناة بما في ذلك التدريبات الأساسية والمتقدمة على المنتجات ومنح الشهادات، وإثبات صحّة المفهوم، والدعم الفني لوثائق المناقصات والعطاءات.

من المتوقع أن تنمو قيمة التحول الرقمي لتبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير سوق التحول الرقمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العام 2021 حتى 2030 الذي نشرته شركة «كينيث ريسرتش»، وهي شركة استشارات ومشورة عالمية رائدة تقوم بتتبّع الاتجاهات الرقمية حول العالم.

تتضمن خطط «لوجيكوم» لـ«أسبوع جيتكس للتقنية»، المقرر تنظيمه بين 17 و21 أكتوبر 2021، إعلانات جديدة عن الصفقات والشراكات بالإضافة إلى عروض تقديمية رئيسية من الشركاء الحاليين ضمن جناحها في القاعة 3، ف1 في مركز دبي التجاري العالمي.