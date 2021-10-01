«أوبو» تُجري اختبارات دقيقة على هواتف «رينو6»

المصدر: دبي- البيان

تُجري «أوبو»، العلامة العالمية للتكنولوجيا، اختبارات دقيقة على هواتف «رينو6» الجديدة، التي ستكون في مُتناول المستهلكين بعد خضوعها إلى 150 اختباراً مختلفاً ومتنوعاً، قبل طرحها بالأسواق.

وأكدت أوبو التزامها بتقديم أفضل التجارب الشاملة والمثالية للعملاء لأن ذلك يندرج في صميم الفلسفة التي تنتهجها.

ولا تُعتبر سلسلة هواتف رينو6 الجديدة استثناءً، حيث خضعت هواتف: رينو6 برو 5G، ورينو6 5G، ورينو6 5G Z، لاختبارات دقيقة بهدف تقديم التجربة المثالية الموثوقة للعملاء. ويتم إجراء اختبارات رائدة لضمان أعلى مستويات الموثوقية بالقطاع منها اختبار السقوط، مقاومة الماء، التكيف مع البيئة المحيطة، اختبار الالتواء والضغط، المتانة ووظائف الأزرار

وللاستعداد لجميع الاحتمالات، هناك الاختبارات الشديدة ومختبر البث الهوائي واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي واختبار الصوت.