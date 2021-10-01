«فيريتاس تكنولوجيز»: شوط كبير لحماية البيانات بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

تحل اليوم الذكرى الأولى لإصدار قانون حماية البيانات الجديد رقم 5 من مركز دبي المالي العالمي، وأكدت شركة «فيريتاس تكنولوجيز»، في دراسة بحثية جديدة، بهذه المناسبة عن قطع الشركات في الإمارات شوطاً كبيراً في ما يتعلق بحماية البيانات، حيث أشارت 58% منها إلى اتخاذها لمجموعة من التدابير الأمنية المنسجمة مع مشاريع التحول الرقمي، التي اعتمدتها والمدفوعة بانتشار أزمة «كوفيد 19» في زيادة ملموسة في نسبة الشركات عن العام الماضي، والتي بلغت 43%.

ويهدف قانون حماية البيانات رقم 5 لتسهيل نقل البيانات الخارجية، من خلال امتثال شركات إدارة البيانات، في مركز دبي المالي العالمي، للأنظمة المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وقال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى «فيريتاس»: «اضطرت الشركات إلى المرور بعملية تحول رقمي سريعة للحفاظ على نشاطها خلال أزمة «كوفيد 19»، وأدى ذلك إلى تأخر عدد منها في مسيرة حماية بياناتها ومنظومتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وعرضها لتهديدات رقمية ولغرامات مشددة لعدم امتثالها للوائح التنظيمية، إلا أن 21% أعربت منها عن ثقتها بقدرتها على سد هذه الفجوات ونقاط الضعف خلال العام الجاري».