«في إم وير» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «في إم وير» استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال البيئات السحابية المتعددة، والتحديثات الخاصة بالتطبيقات المختلفة، وبيئات العمل الرقمية، والحلول الأمنية خلال مشاركتها المرتقبة ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية التي تقام خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر.

وتماشياً مع شعار معرض «جيتكس» لهذا العام، ستقدم شركة «في إم وير» مجموعة من العروض التقديمية لتسليط الضوء على مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها المؤسسات على الرغم من التحديات والعقبات السائدة حالياً، وذلك من خلال تبني منهجية البيئات السحابية المتعددة القادرة على توفير المرونة المطلوبة لإطلاق التطبيقات العصرية، وضمان أمن القوى العاملة الموزعة. وسيتعرف زوار جناح «في إم وير» في القاعة رقم 6 (الجناح رقم H6 - B10)، على أحدث تقنيات ومنتجات الشركة، كما تستضيف الشركة تجربة تفاعلية مباشرة تتيح للزوار التعرف على قدرة حلول الشركة على مساعدتهم في مواكبة التحديات التي يشهدها العملاء. وستطرح الشركة أيضاً منظومة شاملة لتطوير التطبيقات العصرية المستخدمة على مستوى المؤسسات .