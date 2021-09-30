«أدين» تبرم شراكة مع فوديكس- الإمارات لتعزيز تجربة الدفع الرقمي في المتاجر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أدين»، منصة الدفع العالمية توقيع شراكة مع شركة فوديكس- الإمارات، لتكنولوجيا الأغذية والتكنولوجيا المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك على هامش مشاركتهم في معرض «سيملس الشرق الأوسط في دبي 2021».

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، ستعمل شركة أدين على دعم المدفوعات الرقمية لدى شركة فوديكس- الإمارات، وذلك من خلال محطات نقاط البيع الذكية.

والتي تضمن السرعة في كل معاملة وتوفر رؤى للعملاء حتى تتمكن المطاعم من توفير أفضل تجارب لمرتاديها بشكل أفضل وتعزيز تجربة تناول الطعام، وسوف يؤدي هذا التكامل الشامل إلى توفير أفضل معايير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الصحية للتصدي إلى جائحة «كوفيد 19» مثل تجنب الدفع النقدي وتقليل وقت الدفع.

وقال تجالينج فان دن برجر، المدير الإقليمي لشركة فوديكس- الإمارات في الإمارات والأسواق الدولية: تتمثل رؤيتنا في تمكين أصحاب المطاعم من خلال توفير حلول إدارية شاملة لتعزيز أداء عملياتهم.

تضمن هذه الشراكة الأخيرة مع شركة «أدين» في أن تصبح الشركة متجراً واحداً سلساً لأصحاب الأعمال لدعم كل عملياتهم التجارية. ويسعدنا الشراكة مع شركة «أدين» ونتطلع إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى على المدى الطويل.

وقال ساندر مارتينز رئيس شركة «أدين» للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط: تكتسب هذه الشراكة أهمية كبيرة، إذ تتيح العديد من الفرص للطرفين للاستفادة منها والعمل عليها.

ويعد قطاع المأكولات والمشروبات من بين المجالات، التي نستهدفها لتطبيق تقنياتنا المتطورة في الدفع الإلكتروني. ونحن نسير بخطى ثابتة لتعزيز صدارتنا في السوق؛ ما يسمح لنا توفير كل أشكال الدعم لشركة فوديكس-الإمارات؛ بما في ذلك توفير المعالجة المدارة وحلول النمو للمطاعم.