هواوي تعلن قائمة أفضل 20 تطبيقاً مرشحاً إقليمياً في مسابقة «آبس أب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة هواوي، أن القائمة النهائية لأفضل 20 تطبيقاً مرشحاً في مسابقة آبس أب Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS.

وبلغ عدد المشاركات المستلمة في المسابقة بنسختها لعام 2021 أكثر من 2.000 تطبيق متنافس، مما يعكس مستوى الاهتمام من قبل المطورين على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتتضمن قائمة المرشحين النهائيين المتأهلين للتصفيات لهذا العام بعضاً من نخبة المطورين الموهوبين والمبدعين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المندفعين بشغفهم الجامح للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإيكولوجي الرقمي من خلال إنشاء تطبيقات سلسة وذكية ومبتكرة عبر فئات متعددة.

وبإمكان أي شخص الآن التصويت لصالح تطبيقاته المفضلة على موقع المسابقة (https://bit.ly/3igFslS)، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر (GMT+8).

ويحق لكل صاحب عنوان بريد إلكتروني التصويت لغاية 10 مرات في اليوم الواحد وبحد أقصى 3 أصوات لكل تطبيق. وستشكل أصوات الجمهور نسبة 20% من النتائج النهائية، في حين أن أصوات لجنة التحكيم ستشكل نسبة 80%. سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر أكتوبر.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المتنافسين الإقليميين المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام يظهرون قدرات إبداعية ملهمة بكل معنى الكلمة، ويعكسون بجلاء تام الإمكانات الهائلة للمواهب الواعدة في هذه المنطقة وقدرتها على تطوير تطبيقات سلسة ومبتكرة تمنح مستخدميها قيمة طويلة الأمد.

واستمرت مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS بنسختها لعام 2021 لأكثر من 100 يوم، وشملت أكثر من 200 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين وآسيا المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وشارك في المسابقة أكثر من 4.000 فريق من جميع أنحاء العالم، بما فيهم، أكثر من 600 فريق تنافسوا ضمن فئة جائزة المرأة المتميزة في المجال التقني – وهي أحدث إضافة إلى المسابقة، وتهدف إلى تكريم النساء المتميزات في مجال التكنولوجيا. وبالإضافة إلى فئة جائزة المرأة المتميزة في المجال التقني، تضمنت مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS .

كذلك فئات أخرى مثل جائزة أفضل تطبيق، وأفضل لعبة، وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي، وجائزة الطالب المتميز، وجائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، وجائزة التزكية الفخرية لأفضل تطبيق وجائزة التميز في تغطية جميع السيناريوهات.

وانتهى موعد تقديم التطبيقات المشاركة في المسابقة بتاريخ 5 سبتمبر. وخضعت جميع المشاركات لعملية تقييم أولية من قبل لجنة تحكيم تضم أعضاء من هواوي ونخبة من القادة البارزين في القطاع الذين تم اختيارهم كممثلين عن كل منطقة. ويبلغ إجمالي الجوائز النقدية التي سيتم تقديمها في المسابقة 200,000 دولار أمريكي لكل منطقة من المناطق الخمس المشاركة.

وبهذا يصل إجمالي قيمة الجوائز إلى مليون دولار أمريكي، فيما تتراوح مبالغ الجوائز الفردية من 3,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار. وخلال مرحلة مراجعة وتقييم المشاركات من قبل الجمهور التي تستمر حتى 10 أكتوبر، بإمكان المعجبين استخدام الرابط التالي للتصويت ليحظوا بإمكانية التأهل للدخول في السحب، وبالتالي فرصة الفوز بجوائز حصرية: https://bit.ly/3igFslS.