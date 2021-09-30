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    "أوبو" تكشف عن هاتفها K9 Pro ذي المواصفات المميزة

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    كشفت "أوبو" الصينية عن مواصفات هاتفها المنتظر K9 Pro، الذي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا نظرا لمواصفاته المميزة وسعره المنافس.

    ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.7/73.5/8.5) ملم، وزنه 180غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

    كما حصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، دقتها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

    ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات ColorOS 11.3 ، ومعالج  MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

    أما الكاميرا الأساسية، فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

    ودعمت "أوبو" الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

     

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