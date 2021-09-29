برمجية خطيرة تهدد أجهزة «مايكروسوفت»

المصدر: البيان

اكتشف باحثون في شركة «مايكروسوفت» برمجية خطيرة تهدد باختراق أجهزتها.

وأوضح الباحثون أن البرمجية الجديدة تفتح باباً خلفياً للمخترقين، ما يسهل عليهم النفاذ عبر منصة «مايكروسوفت» والاستيلاء على المفاتيح الإلكترونية المميزة والشهادات الموثوقة.

وحذرت «مايكروسوفت»، في بيان نشرت تفاصيله «بوابة الأهرام»، من هجوم جديد قد يستهدف خوادم الشركات ويعمل على سرقة البيانات المخزنة داخلها، مشيرةً إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في صعوبة التخلص منه.

ولفتت الشركة إلى أن البرمجية الخبيثة، التي أُطلق عليها FoggyWeb، تقف خلف الهجوم الكبير الخاص بشركة سولار ويندز الذي وقع العام الماضي وتضرر من خلاله الآلاف من المؤسسات الحكومية والشركات على مستوى العالم.

ويمكن لمستخدمي البرمجية النفاذ إلى داخل الخوادم للحصول على بيانات المستخدمين، وكذلك الوصول إلى المفاتيح الإلكترونية المميزة لدخول المستخدمين إلى خدمات وتطبيقات الشركة المختلفة.

ويستغل المخترقون الثغرة الجديدة في تشغيل أكواد برمجية خبيثة مباشرة على خوادم الضحية مباشرةً، أو بتوجيه أوامر برمجية للتنفيذ من خلال خوادم خاصة بتوجيه الأوامر والتحكم.