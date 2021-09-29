تقنية جديدة من «أبل» للكشف عن الاكتئاب

المصدر: البيان

بدأ باحثون في شركة «أبل» تطوير تقنية جديدة من شأنها المساعدة في تحليل بيانات المستخدم من خلال أجهزة استشعار للكشف عن الاكتئاب والضعف الإدراكي.

وذكر موقع «أخبار اليوم»، نقلاً عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن القائمين على التطبيق يعملون على إنشاء خوارزميات يمكنها اكتشاف الاختلافات من خلال تحليل البيانات من أجهزة الاستشعار التي تقرأ النشاط البدني وأنماط النوم والسلوكيات.

وتتشارك كل من «أبل» وشركة Biogen Inc، وجامعة كاليفورنيا، التي تدرس التوتر والقلق والاكتئاب، لتطوير هذه الخاصية.

وتتعاون جامعة Duke مع «أبل» في تطوير خوارزمية يمكنها اكتشاف التوحد عند الأطفال.

وسيتم استخدام كاميرا iPhone لاكتشاف المرض، التي ستراقب كيفية تركيز الأطفال الصغار، وعدد مرات تأرجحهم ذهاباً وإياباً والأنشطة الأخرى.