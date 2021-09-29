أمازون تكشف عن روبوت للمنازل بمزايا مذهلة

المصدر: أسوشيتد برس

لا يقوم روبوت أمازون الجديد، أسترو، بطهي الطعام أو تنظيف المنزل، ولكن يمكنه التحقق مما إذا كنت قد تركت الموقد مشتعلا أثناء وجودك بالخارج، أو إرسال تنبيه إذا دخل شخص ما إلى المنزل ولم يتعرف عليه استرو.

يستخدم الروبوت الكاميرات وأجهزة الاستشعار وتقنيات أخرى لتجنب الاصطدام بالجدران أو الكلاب.

وقالت أمازون إن أسترو سيصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت، وهو يقوم ببعض الأعمال المنزلية؛ إذ يمكنه وضع وجبات خفيفة أو مشروب على ظهره لينقلها إلى شخص آخر في المنزل.

الروبوت الذي تبلغ تكلفته ألف دولار، والذي سيتم طرحه للعملاء في وقت لاحق من هذا العام، هو واحد فقط من الاختراعات الجديدة التي كشفت أمازون النقاب عنها، الثلاثاء، في إطار حدث سنوي.

ومع ذلك، سرق أسترو الأضواء عندما طلب، ديفيد ليمب، المدير التنفيذي لشركة أمازون، من الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 43 سنتيمترا أن يصعد على المنصة خلال الحدث الافتراضي.

يشار إلى أن عيون هذا الروبوت المستديرة تغلق أو تتسع أثناء قيامها بالمهام، ما يمنحها لمسة بشرية.

وقالت أمازون إنها ستبيع عددا محدودا من أسترو، لكنها لم تقدم عددا محددا.

بالإضافة إلى الروبوت، كشفت أمازون أيضا عن شاشة تشبه إطار الصورة يمكن تعليقها على الحائط وتحتوي على خدمة صوت أليكسا من أمازون مدمجة به.

وتتوقع الشركة دخولها ضمن مكونات المطبخ، حيث يمكن للمستخدمين رؤية الوصفات، والتحقق من جدولهم الزمني أو مشاهدة أي عرض أثناء عملية الطهي.