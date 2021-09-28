كيفة إخفاء الإيميل في نظام تشغيل "آي أو أس 15"

المصدر: البيان

أعلنت شركة أبل مؤخراً عن نظام تشغيل جديد في هواتفها وهو أي أو أس 15 الذي يقدم خدمة إنشاء بريد إلكتروني مؤقت وهي ميزة من ميزات جديدة تتعلق بالخصوصية، وتتوفر فقط للأشخاص المشتركين بخدمة تخزين "آي كلاود".

وإحدى هذه الميزات الجديدة "الأكثر فائدة"، وفقا لموقع "سي أن بي سي"، تتمثل في القدرة على إنشاء "عنوان بريد إلكتروني مؤقت"، وهو عنوان غير مرتبط بهوية المستخدم، ولكن يمكن من خلاله استقبال الرسائل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم، ويمكن أن يطلق على هذه الخدمة "إخفاء البريد الإلكتروني" (Hide My Email).

وقالت آبل عندما أعلنت عن الميزة في يونيو الماضي، إن خدمة البريد الإلكتروني هذه مفيدة للتسجيل في مواقع على الويب، حيث لا يرغب المستخدم في مشاركة عنوان بريده الإلكتروني الرئيسي معها. ويمكن للمستخدمين إنشاء عدة عناوين للبريد الإلكتروني المؤقت، ويمكنهم حذفها متى أرادوا وفق قناة الحرة.

وتتوفر خدمة "هايد ماي إيميل" للمشتركين بخدمة تخزين "آي كلاود"، وتعد هذه الخدمة جزءا من "iCloud +"، وهي مجموعة جديدة من ميزات الخصوصية.

ويشرح الموقع بالصور كيفية تفعيل هذه الخدمة والاستفادة منها، وذلك عبر خطوات محددة يجب على المستخدمين اتباعها.

أولا، "يجب التأكد من أنك مشترك بخدمة تخزين آي كلاود، وأقل حزمة تتوفر فيها هذه الخدمة هي 50 غيغابايت، التي تكلف 0.99 دولار شهريا".

ثانيا، "يجب على المستخدم الدخول إلى تطبيق الإعدادات، والضغط على حساب آبل الخاص به، ومن ثم الضغط على آي كلاود".

عندها يمكن العثور على ميزة "هايد ماي إيميل"، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء عنوان جديد للبريد الإلكتروني المؤقت، بعد تعبئة نموذج المعلومات الخاص بذلك.

وعند الانتهاء من إنشاء البريد الإلكتروني المؤقت، يمكنك استخدامه في أي مكان، وسيقوم باستقبال الرسائل إلى صندوق الوارد الخاص بحساب البريد الإلكتروني المسجل في "آبل آي دي".