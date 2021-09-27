لهذا السبب.. «إنستغرام» قد يختفي من هواتف «آيفون»

المصدر: البيان

هددت شركة «أبل» بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على هواتف «آيفون»، ما يعني حظر «إنستغرام» أيضاً من متجر التطبيقات.

وجاء هذا التهديد الأخير على خلفية الأزمة المشتعلة بين «أبل» و«فيسبوك» اعتراضاً على بعض الممارسات على «إنستغرام» التي نددت بها «أبل» واعتبرتها نوعاً من الاتجار في البشر، حسبما ذكرت «بوابة الأهرام» نقلاً عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.

من جهتها، نفت «فيسبوك» تلك الاتهامات الموجَّهة إليها، مؤكدةً أنها تلقَّت إشادات بتطبيقها «إنستغرام» في 11 موضوعاً، منها المساعدة على تجاوز الوحدة والقلق والحزن واضطرابات الأكل.

ونوهَّت بأنها قدَّمت موارد جديدة لدعم من يعانون بعض المشكلات، ووفرت خيار إبلاغ مخصص بالمحتوى.

وأوضحت الشركة أنها حدَّثت سياساتها لإزالة أي محتوى مرتبط بالانتحار، واتخذت خطوات لحماية المستضعفين من التعرض للمحتوى المتعلق بإيذاء النفس عموماً.

ونشرت صحيفة «وول ستريت غورنال» وثائق لمناقشات دارت داخل أروقة «فيسبوك» بشأن ما أثير عن تحول التطبيق إلى منصة لنشر المحتوى السلبي وأفكار الكراهية والغضب والعنف.

وأظهرت الوثائق أن «فيسبوك» حقَّقت في وجود شبكات للاتجار بالبشر على تطبيقها، وسعت إلى إزالة مثل تلك الصفحات المشبوهة، إلا أنها لم تصمِّم بعدُ نظاماً يمنع المخالفين من إعادة النشر تحت حساب جديد.