الهجمات الإلكترونية في الإمارات زادت 400% بعد الجائحة (فيديو)

المصدر: البيان

أعلن الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" عربية أن الهجمات الإلكترونية في الإمارات زادت بنسبة 400 في المئة بعد "كورونا".

وأشار الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى أن الإمارات تواجه أكثر من 200 ألف هجوم إلكتروني في اليوم الواحد تستهدف القطاعين المالي والصحي بالدرجة الأولى.

وأكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن خسائر هجمات القرصنة في الإمارات وصلت إلى 700 مليون دولار تقريبًا خلال 6 أشهر.

وكشف محمد الكويتي خلال المقابلة أن الإمارات لديها منظومة متكاملة تخص المجال السيبراني، والاستثمارات فيه مكملة للبنى التحتية.