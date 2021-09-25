توقف تطبيقات «غوغل» على ملايين الهواتف

المصدر: البيان

أعلنت شركة «غوغل» عن اعتزامها إيقاف تطبيقاتها الثلاثة (يوتيوب، غوغل مابس، جي ميل) على هواتف ملايين المستخدمين.

وأوضحت «غوغل» أن خدماتها لن تكون متاحة على كثير من أجهزة «أندرويد» في العالم اعتباراً من 27 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقالت الشركة إنها تخطط لمنع مستخدمي هواتف «أندوريد» أصحاب نظام التشغيل«Android 2.3» من تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل الخاص بهم، مؤكدةً أن القرار جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على أمان المستخدمين.

وذكرت أنها ستسحب تدريجياً دعمها للهواتف العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل «أندرويد» لطرح إصدارات جديدة، لافتةً إلى أن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.