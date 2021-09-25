40 مليار دولار تراجع إيرادات «هواوي» من الجوالات 2021

المصدر: بكين - رويترز

توقع إريك شو، رئيس مجلس إدارة «هواوي» تراجع إيرادات عملاقة التقنية الصينية من وحدة الجوالات الذكية بمستوى يتراوح ما بين 30 ملياراً و40 مليار دولار في 2021.

وقال في تصريحات أمس نقلتها «رويترز»: «في حين أن الشركة تعتاد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2019، لا يمكن لمجالات أعمالها الجديدة المرتبطة بتكنولوجيا الجيل الخامس تعويض الخسائر من أعمال الجوالات».

وأعلنت الشركة في النصف الأول من العام الجاري أكبر تراجع على الإطلاق لإيراداتها نصف السنوية، إذ حققت إيرادات بقيمة 320.4 مليار ين (49.57 مليار دولار).

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية أن أكبر آماله في الوقت الحالي هو أن تظل الشركة موجودة على الساحة خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

وأوضح إريك شو أن جهود الصين لتطوير صناعتها لأشباه الموصلات أظهرت نتائج مشجعة للغاية، لكن معالجة تحديات سلاسل التوريد التي تواجه الشركة قد تستغرق وقتاً طويلاً.