حديد خالٍ من الوقود الأحفوري الأول من نوعه في العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أسفر تعاون بين الحكومة السويدية وشركة الحديد «SSAB» وشركة التنقيب «LKAB» عن خلق عملية تحدّ من استخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الحديد.

وتم الكشف عن طريقة جديدة لتصنيع الحديد دون استخدام الفحم المنتج لغاز ثاني أكسيد الكربون. واعتمدت شركة «SSAB» في طريقتها الجديدة، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية، على فرن كهربائي بدلاً من مصهر الفحم، وحل الهيدروجين بدلاً من الكربون في التقاط الأكسجين الموجود في خام الحديد. أما المنتج الثانوي من العملية فكان المياه بدلاً من ثاني أكسيد الكربون.

ولا تزال العملية الجديدة التي أطلق عليها تسمية «HYBRIT» تستخدم الكثير من الطاقة. ومع أنها أكثر صداقة للبيئة، إلا أنها تقلص إجمالي ناتج الانبعاثات من إنتاج الحديد بنسبة 20 بالمئة فقط.

ولفت مارتن ليندفيست، المدير التنفيذي لشركة «SSAB» إلى أن تلك لا تزال الخطوة الأولى في مجال صناعة الحديد الخالي من الوقود الأحفوري. وقال: «لا تعتبر الطريقة الجديدة إنجازاً للشركة وحسب بل تقدم دليلاً للعالم حول إمكانية الإقدام على التغيير وتقليص بصمة الكربون عالمياً. ونأمل أن يلهم ما قمنا به الآخرين ويدفعهم لتسريع عملية الانتقال نحو التغيير الأخضر».