بكتيريا تحول النباتات لـ«زومبي» تحمي المحاصيل الزراعية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف خبراء من «هوغنهاوت غروب» في مركز جون إينيس في بريطانيا أن الطفيليات المعروفة بالتغذي على مضيفها من النباتات وشل قدرتها على القيام بوظائفها لوحدها تمتلك ميزة تثبت في بعض الحالات فائدتها. وتبين أن آلية تلاعب البلازما النباتية التي تحول النباتات إلى «زومبي» تعمل على إبطاء تقدم النباتات بالعمر ومساعدتها بالتالي على حماية المحاصيل المهددة بالإصابة بالأمراض.

وكشف تقرير لمجلة «ساينس تيك ديلي» العلمية الأمريكية ونشره موقع «ريبابليك وورلد»، أن الباحثين قد حددوا نوعاً من البروتين تنتجه بكتيريا البلازما النباتية يتلاعب بنمو النبات ويخطفه.

وتحصل عملية الاختطاف تلك بعد أن يتسبب بتفكيك منظمات النمو الأساسية ويجعل النباتات تنمو بشكل غير طبيعي. وتشير بعض التقارير إلى أن مثل هذا الاكتشاف قد يحقق إنجازاً نوعياً سيما في ظل شح الفهم المتعلق بكيفية تأثير البروتين على النباتات على المستويين الذري والميكانيكي. ولفت الباحثون إلى أن بكتيريا البلازما النباتية تنتمي لمجموعة مؤذية من الميكروبات التي تحول النباتات إلى «زومبي» وتبقيها «نضرة للأبد» وتمنع تكاثرها.