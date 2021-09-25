«قهوة» مُنتجة مخبرياً لمواجهة التحديات البيئية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تواجه صناعة القهوة عالمياً تحديات جمة، إلا أن بعضاً من طرق الإنتاج البديلة تبدو واعدة. ويقوم مركز الأبحاث التقنية في فنلندا، حسبما ما جاء في موقع «نيو أطلس» بمشروع يرمي لإنتاج حبوب البن مخبرياً باستخدام خلايا مأخوذة من حبوب البن الحقيقية.

وأسفرت جهود فريق الباحثين أخيراً عن إنتاج أول كوب من القهوة، أكد الدكتور هايكو ريخر، رئيس قسم تكنولوجيا الأحياء النباتية في المركز أن رائحته وطعمه يشبهان القهوة العادية التي نتناولها.

وقال معلقاً: «إننا نستخدم خلايا نباتات البن ونقوم بزراعة الخلايا من جزء من الورق مثلاً. وتتكاثر الخلايا المشكلة ضمن بيئة غذائية معينة. ويتم نقل الخلايا فيما بعد إلى مفاعل بيولوجي تؤخذ منه الكتلة الإحيائية. ويصار إلى تجفيف الخلايا وتحميصها تحضيراً لإعداد القهوة. لكن السؤال الأهم يبقى كم من الوقت تحتاج أكواب القهوة المستدامة تلك لتكون متوفرة لعشاقها من حول العالم.

لا بد للبن المنتج مخبرياً أن يخضع للموافقات القانونية من قبل السلطات المختصة في مختلف الأسواق. ويعمل الدكتور ريخر في هذا الوقت، بالرغم من وجود شركات ناشئة أخرى تستعد لإطلاق خططها العملية خلال هذا العام، على إطار زمني أكثر تحفظاً».

ويقول مشيراً في هذا السياق: «نهدف للتعاون مع شركاء صناعيين من أجل تطوير منتج حقيقي. ويمكن للمنتج النهائي في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً أن يكون جاهزاً في غضون أربع سنوات».