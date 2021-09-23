نوكيا تطلق هاتف G50 بالسعر الأقرب منالاً

المصدر: البيان

أعلنت شركة إتش دي إم جلوبال، الشركة المنتجة لهواتف نوكيا، عن إضافة هاتفٍ جديد إلى عائلة هواتف الفئة G.

هاتف Nokia G50 هو الهاتف ذو السعر الأقرب منالاً بين هواتف الجيل الخامس الذكية من نوكيا حتى الآن، ويتمتع بالجودة الفنلندية الشهيرة لهاتفٍ يمكنه الاستمرار حتى النهاية.

وقال فلوريان سيش، المدير التنفيذي في شركة إتش إم دي جلوبال: "لطالما كانت رسالتنا منذ انطلاقتنا أن نجعل تكنولوجيا الهواتف المتميزة في متناول الجميع في شتى أصقاع العالم. ومع إطلاق هاتف Nokia G50، نفخر بوضع تكنولوجيا الجيل الخامس في متناول المزيد من الأشخاص، بدعمٍ من شراكاتٍ موثوقة لتقديم تجارب هي الأفضل من نوعها. ولا يقتصر ذلك على زمننا اليوم فحسب، بل ولسنين قادمة أيضاً بفضل تحديثات البرامج المنتظمة والمواد الممتازة. نرغب بتمكين الأشخاص ليشعروا بالراحة تجاه الاحتفاظ بهواتفهم الذكية لفترةٍ أطول ومقاومة ثقافة الترقية لنتمكن جميعاً من تقليص تأثيرنا على انبعاث الكربون".

وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس شركة إتش إك دي جلوبال في منطقة الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "صمدت هواتف نوكيا أمام اختبار الزمن، والتزامنا لتقديم منتجاتٍ موثوقة وجديرة بالثقة لا يتزعزع. نحن في إتش إم دي نُمكِّن الناس من تجنُّب استبدال أجهزتهم مبكراً ونشجع ثقافة استهلاكٍ أكثر استدامة من خلال تعهداتنا طويلة الأمد. وقد قامت هواتف Nokia G50 على هذا العهد، مع برمجياتٍ وتجهيزاتٍ يعرفها ويعشقها محبو هواتف نوكيا واختبروها بتصميمنا الفاخر الذي يمكنهم أن يفخروا به. ويسعدنا أن نقدم هذه التجربة التي تلبي متطلبات مستقبل الجيل الخامس عبر هاتف Nokia G50 ليكون بمتناول المستهلكين اعتباراً من اليوم."

استفد من اتصال 5G فائق السرعة بسعرٍ أقل

مع التوقعات التي تشير إلى أن شبكات 5G ستغطي 40% من أنحاء العالم بحلول عام 2024، وإدارة 25% من جميع البيانات المحمولة، فإن Nokia G50 مجهز بما يلبي المتطلبات القادمة. حيث يتمتع بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 MP والمصمم للاستفادة من تكنولوجيا المستقبل على النحو الأمثل، ويتمتع بمتطلبات المستقبل من خلال اتصال 5G بسعرِ لا يمكن أن يؤثر على ميزانيتك لقاء 969 درهم إماراتي

هاتفٌ ذكي يراعي متطلبات المستقبل

سواءً كان لاستخدامك اليوم أو حتى بعد سنتين من الآن، يمكنك الاعتماد على Nokia G50 في أن يكون مواكباً لأحدث برامج التشغيل. وهو مجهَّز مسبقاً لاستقبال نظام Android 12 وما بعده، وبذلك ستتمع دائماً بالوصول إلى أحدث المزايا. كما سوف يضمن لك الحصول على التحديثات الأمنية الشهرية لثلاث سنواتٍ على الأقل، لتكون أفضل أفكارك ولحظاتك المفضلة محميةً لتستمتع براحة بالٍ مطلقة. وستكون بياناتك التي يتولى إدارتها مركز بيانات في فنلندا محميةً وفق اللوائح الأوروبية الصارمة وفي مقدمتها لائحة GDPR.

امتيازٌ بتصميم Nordic

يتمتع الهاتف الجديد ببطاريةٍ تدوم حتى يومين ما يعني أن بإمكان Nokia G50 أن يلبي تطلعاتك حتى في الأيام العصيبة. إضافةً إلى ذلك، فمع الشحن السريع بقدرة 18 واط، لن تكون بحاجةٍ إلى تضييع وقتك بقرب المنفذ الكهربائي. ولمزيدٍ من الطمأنينة، يأتي هاتف Nokia G50 مزوداً أيضاً بكفالةٍ لمدة عام دون أي كلفةٍ إضافية.

وللحفاظ على أصالته، يتمتع Nokia G50 بجودة الصنع التي تُعرف بها هواتف نوكيا، ضمن تصميمٍ كلاسيكي وأزلي. سواءً كنت ترفع مستوى مهاراتك من خلال الفيديوهات عبر الانترنت أو تراقب مشاهد مسلسل Planet Earth، سيتمتع المحتوى بوضوحٍ وصفاء على شاشة العرض ذات قياس 6.82 بوصة وبدقة +HD.

التقط صوراً لجمال العالم

يتميز هاتف Nokia G50 بكاميرا ذات عدسة ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل تتمتع بالذكاء الاصطناعي، ليزودك على أكمل وجه بما يلزمك لتصوير كل ما تريد من عجائب الطبيعة إلى لقطات أحبابك أثناء لحظات استمتاعهم ضمن أي ظروف إضاءة.

وإضافةً إلى إنشاء صورٍ تخطف الأنفاس، يمكنك أيضاً إضفاء طابعٍ شخصي على تلك الصور من خلال ميزة العلامة المائية، وهي ميزة رائعة لوضع طابعٍ على أفكارك المبتكرة أو تحسين الصور ببساطة على وسائط التواصل الاجتماعي. ولن تفوتك لحظات لقطات السيلفي المثالية بفضل تكنولوجيا تثبيت الفيديو التي تضمن ثباتك ضمن إطار التصوير حتى لو لم تكن ذراعك كذلك.

وائم بين لون هاتفك الجديد Nokia G50 مع لون أحدث سماعات الأذن اللاسلكية المتطورة من نوكيا حتى الآن، Nokia Clarity Earbuds

ولأن جودة الصوت تبقى العامل الأكثر أهمية بالنسبة لمحبي الاستماع حول العالم؛ يسرنا أن نقدم أحدث سماعات الأذن من نوكيا تطوراً حتى الآن، سماعات Clarity range، والتي تمنحك القدرة على حجب مسببات التشتيت لتتمكن من إطلاق العنان لنفسك في روعة الصوت.

يتطابق لون سماعات Clarity Earbuds من نوكيا مع لون هاتف Nokia G50 وتأتي الآن مزودةً بميزة الاقتران السريع من Google لتقدم تجربةً مثلى للمستهلك. يعمل مايكروفونان مزودان بتكنولوجيا إلغاء الضجيج البيئي (ENC) من Qualcomm® cVc™ على تقليل الصدى وضوضاء الخلفية غير المرغوب، وضمان سماع صوتك بوضوح حتى أثناء تنقلك. ويسهل التوافق مع اتصال Bluetooth® 5.2 الانتقال بين سماعات الأذن إذ تتصل كل منهما على حدة بهاتفك، لتمنحك مرونةً في متناول أصابعك.

كما تتمتع بمدى مثالي للألعاب والفيديو، بفضل تكنولوجيا الكمون المنخفض، والتي تقلل إلى أدنى حد من تأخير الإشارة لتوفر تجربة ترفيهٍ غامرة بحق.

علاقات شراكة موثوقة

ستوفر Spotify لأصحاب هاتف Nokia G50 الوصول إلى 70 مليون مسار موسيقي و 2.9 ملف صوتي خارج الإطار التقليدي.

ولتوفير ضمانةٍ إضافية من البرمجيات الخبيثة، يتوفر ExpressVPN أيضاً في هاتف Nokia G50 لفترةٍ تجريبية لـ 30 يوماً. لمزيدٍ من التفاصيل تفضل بزيارة: الشراكة مع Spotify و ExpressVPN

الأسعار والتوفر

سيتوفر هاتف Nokia G50 في الإمارات العربية المتحدة بألوان Midnight Sun و Ocean Blue ويأتي بذاكرة سعة 6/128 بسعر يبدأ من 969 درهماً.