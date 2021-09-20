غوغل تطور لوغاريتمات البحث باللغة العربية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال نجيب جرار، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في شركة غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإمارات هي أكثر دولة عربية تتم عمليات البحث بمحرك غوغل فيها باللغة الإنكليزية وبنسبة تتجاوز 50%، مشيراً إلى أن غوغل تعمل حالياً على تطوير العديد من لوغاريتمات البحث باللغة العربية بهدف تحسين دقة ونوعية نتائج البحث باللغة العربية.

وأضاف جرار خلال مؤتمر صحفي افتراضي لإلقاء الضوء على تطورات وكيفية عمل آلية البحث عبر الإنترنت باللغة العربية في «غوغل» أن عدد مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي يصل حالياً إلى 190 مليون نسمة بزيادة سنوية تتراوح من 20 إلى 30 مليون مستخدم سنوياً تتنوع أعمارهم وطرق بحثهم، ما يشير إلى أهمية تحسين نوعية البحث باللغة العربية لافتاً إلى أن غوغل مستمرة في مواكبة تغير سلوك وأنماط البحث لدى المستخدم العربي.

وشبّه جرار غوغل بمكتبة كبيرة تفهرس كتبها ومواضيعها حسب مساهمات الزائرين، مؤكداً ضرورة التبليغ عن المحتويات الخاطئة أو المضللة لإزالته من محرك البحث وهو ما سيرتقي بجودة نتائج البحث باللغة العربية.

وحول مصداقية الرسائل التي تصل للمستخدمين من جهات غير غوغل بخصوص عروض إعلانات، أفاد جرار: «بشكل عام لا يمكن التلاعب بإعلانات غوغل، وتقوم غوغل باستثمار الكثير من الجهد والحلول للتأكد من مصداقية الإعلانات التي تقول إنها من «غوغل».

وحول مدى تطور لوغاريتمات البحث باللغة العربية في جوجل بالمقارنة مع لوغاريتمات اللغة الإنكليزية، قال جرار أن غوغل تعمل على تطوير تقنيات قادرة على فهم الفقرة والجمل المستخدمة في النص بحيث يتمكن محرك البحث - الذي يقوم بأكثر من 60 ألف عملية بحث في الثانية عالمياً – من فهم السؤال باللغة العربية وأرشفة النتائج بشكل أفضل وليس فقط الكلمات المفتاحية، مؤكداً أن الشركة على تطوير الشراكات مع أصحاب المحتوى والمواقع المتخصصة وذلك لربطها بشكا فاعل ضمن محرك بحث الشركة.

وأضاف جرار: توفر«غوغل» عمليات بحث مجانية لجميع المستخدمين، ولكنها ليست عاملاً في فهرس البحث الخاص بنا والخوارزمية وترتيب المواقع الإلكترونية. ويتم عرض الإعلانات فقط إذا كانت ذات صلة بعبارات البحث وتكون دائمًا مُصنّفة. ولا يتم عرض أي إعلانات في معظم عمليات البحث. كما لا تقبل «غوغل» أبدًا مبالغ مالية مقابل تضمين الإعلانات في نتائج البحث». ويعود أول إصدار لنتائج بحث باللغة العربية في غوغل إلى عام 2004.