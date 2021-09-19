«جوجل» تواجه اتهامات هندية بالاحتكار

المصدر: نيودلهي - بلومبرغ

كشفت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند، أن شركة «جوجل» تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة، والأسواق ذات الصلة من خلال ممارسة أنشطة تجارية مقيدة وضد المنافسة، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن تقرير الهيئة.

وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات التابعة لهيئة المنافسة الهندية قدمت التقرير بعد عامين من التحقيق.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وإذا ثبتت إدانة شركة «جوجل» التابعة لـ «ألفابيت»، فقد تواجه عقوبات أو يُطلب منها الامتناع عن الممارسات التي يُنظر إليها على أنها تشوه المنافسة، وفقاً للتقرير.

وقال متحدث باسم «جوجل»: «لقد مكن نظام أندرويد ملايين الهنود من الاتصال بالإنترنت من خلال جعل الأجهزة المحمولة في متناول الجميع... نتطلع إلى العمل مع هيئة المنافسة الهندية لإظهار كيف أدى نظام أندرويد إلى إذكاء مزيد من المنافسة والابتكار، وليس العكس».

كما اتهمت الهيئة «جوجل» بفرض عقود من جانب واحد على الأجهزة وتطبيقات الهاتف المحمول لخنق المنافسة، ولمساعدة منتجاتها وتطبيقاتها في الحفاظ على الأولوية في استخدام المستهلك.

وقالت: إن التقرير يزعم أن «جوجل» كانت تقيد المنافسة في محركات البحث، التي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، من خلال نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.