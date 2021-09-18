خطوات بسيطة لحماية البريد الإلكتروني من الاختراق

المصدر: البيان

كشف خبير أمن معلومات عن خطوات بسيطة يمكن اتباعها لحماية البريد الإلكتروني من الاختراق.

وأوضح المهندس المصري عمرو مصطفى أن البريد الإلكتروني يعد هدفاً ثميناً للقراصنة ومجرمي الإنترنت، لأنه يحتوي على عدد كبير من البيانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات عن الحسابات البنكية التي يمكن استغلالها لسرقتك والسيطرة على حياتك.

وقال مصطفى، خلال لقائه أمس في قناة «الحدث اليوم»، إن هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها من أجل حماية حسابك الخاص بالبريد الإلكتروني من الاختراق.

وأضاف أن أولها يتمثل في «إعدادات الأمان»، حيث ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى من خيارات الأمان الحديثة واستخدام ميزة تأكيد دخول الحساب أكثر من مرة، وهي الميزة التي أصبحت لها شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، وتكون دائماً عن طريق تأكيد الحساب في شكل رسالة نصية أو رمز.

وتابع: «الخطوة الثانية، عليك دائماً اتباع الخطوات الأساسية بشكل صحيح؛ فلا تقم باختيار كلمات مرور سهل توقعها، وعليك أن تجعلها معقدة بشكل كبير، لأن كلمة المرور هي المفتاح الخاص بحسابك».

ولفت إلى ضرورة اختيار بريد إلكتروني جيد يوفر العديد من المزايا الأمنية التي لديها سمعة طيبة في إطلاق تحديثات أمنية تساعد على حفظ البيانات من الاختراق.