" رود فيكس" تصلح حفر الطرقات وتوفر مساحة إعلانية للشركات

المصدر: إعداد: نهى حوا

بإلهام من فن «كنتسوجي» الياباني، تمكن فريق من جامعة «بوليتكنيكو دي ميلانو» بإيطاليا من ابتكار أداة جديدة تشكل ثورة في طريقة إصلاح حفر الطرقات.

وتقوم أداة «رود فيكس» بإصلاح العيوب الصغيرة على سطح الطريق من خلال توفير مساحة إعلانية للشركات لطباعة شعار علامتها التجارية على الحفر أثناء إصلاحها ورعاية أعمال التصليحات، كخدمة مجتمعية، مع اكتساب قيمة اقتصادية.

ووفقاً لموقع «جائزة جيمس دايسون» كان الدافع وراء الفكرة تحسين سلامة الطرقات وتبسيط العمل وفتح آفاق تسويقية جديدة. وقد استوحى الفريق من فن «كنتسوجي» الياباني بإصلاح ما تم كسره من أوانٍ بالذهب لتغطية الشقوق ومنحها حياة جديدة.

وبناء على ذلك، فإن المفهوم من وراء «رود فيكس» هو إصلاح عيوب الطرقات ومنحها جمالية وجعلها مصادر دخل للمدينة.

ويُجرى داخل حاوية «رود فيكس» خلط الماء ومسحوق الأسمنت بخفاقة تعمل على محرك كهربائي في العجلة الخلفية. وبمجرد أن يصبح الخليط جاهزاً، يُجرى استخدام زر مخصص على المقبض لإدارة صندوق الخليط للأمام، وزر آخر لفتح الغطاء وتحرير تدفق مونة الأسمنت باتجاه الحفر. وعند تحريك «رود فيكس» إلى الأمام تضغط العجلة الخلفية على المونة وتطبع النسيج على الأرض.

ويمكن للشركات وضع شعار علامتها التجارية عن طريق دواسة قابلة للتخصيص، كما يمكنها إدخال رسوم لتبقى بارزة حتى أثناء إصلاح سطح الطريق.

ويعتقد الفريق البحثي أنه في هذه الفرصة الجديدة سيكون من الممكن العثور على شركات راغبة في الإعلان عن نفسها وتحسين مدنها.

وكان قد ولد مفهوم المشروع الأولي من خلال مختبر تصميم المفاهيم في الجامعة عام 2019 بمشاركة عدد من الطلاب. في البداية كان تصميمه تناظرياً، ولكن في النسخة اللاحقة تم دمج بطارية ومحرك كهربائي صغير لتخفيف الحمل على المستخدم وأيضاً لتحسين الأداء بشكل كبير في مرحلة الخلط ونشر مونة الأسمنت.

وكذلك، تمت إعادة تصميم شكل الحاوية ووضع أزرار التشغيل على المقود، ووضع العجلة الخلفية في الوسط للحصول على ثبات أفضل وقوة أكبر عند تسوية الخرسانة.

وقد أعرب الفريق البحثي عن اعتقاده بأن «رود فيكس» ستتيح إجراء إصلاحات أكثر دقة وأماناً بفضل استخدام ملاط بيتومين وليس القطران الكلاسيكي.