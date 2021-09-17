«مايكروسوفت» تعتمد طريقة جديدة لتسجيل الدخول

المصدر: البيان

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات اعتماد طريقة جديدة لتسجيل الدخول عبر تطبيقاتها بدلاً من كلمات المرور.

وجاءت هذه الخطوة بهدف تقليل مشكلات الاختراق التي زادت بشدة في الآونة الأخيرة.

وذكر موقع «صدى البلد»، نقلاً عن شبكة NPR الأمريكية، أن بصمة الوجه أو الإصبع أو رقم التعريف الشخصي ستكون بدائل جديدة في تطبيقات «مايكروسوفت».

وسيصبح بالإمكان استخدام مفتاح أمان أو إرسال رمز تحقق إلى الهواتف أو البريد الإلكتروني عوضاً عن كلمة مرور بسيطة يمكن تخمينها، إلا أن ذلك قد لا يكون متاحاً لجميع المستخدمين على الفور.

وقالت فاسو جاكال، نائبة رئيس «مايكروسوفت» للأمن والامتثال: «لا أحد يحب كلمات المرور، إنها غير ملائمة، وهدف رئيس للهجمات الإلكترونية».

وأضافت: «لقد كانت سنوات طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو».

يُذكر أن نحو 80% من الهجمات الإلكترونية تخترق كلمات المرور، إضافة إلى أن واحداً من بين 250 حساباً لمستخدمي «مايكروسوفت» يتم اختراقها كل أسبوع.