ساعة «أبل» الجديدة مقاومة للغمر في الرمال

المصدر: البيان

أطلقت شركة «أبل» ساعتها الجديدة «أبل ووتش»، معلنةً عن مزايا مختلفة ومميزة.

وأكدت الشركة أن الساعة، التي يبلغ سعرها 399 دولاراً أمريكياً، مقاومة للتشقق والغمر في الرمال على الشاطئ والتعامل مع البيئات الأخرى المتربة بدون التعرض للعطل.

واتسم الشكل الجديد للساعة بأن الشاشة تمتد إلى الحافة، ما يتيح مساحة أكبر، كما أن الحواف الجديدة المحيطة بالشاشة أقل نحافة من قبل.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن سُمك الحواف يبلغ 1.7 مم فقط، ويتميز وضع الشاشة بأنه أكثر سطوعاً بنسبة 70%.

وأوضحت الشركة أن ميزة زيادة النص في الرسائل بنسبة 50% سيمكّن المستخدم من قراءته بصورة أفضل مقارنة بساعة الجيل السادس.