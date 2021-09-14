"آبل" تطلق حزمة جديدة من منتجاتها الذكية للعالم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كعادتها لهذا الوقت من العام أطلقت عملاق التقنية "آبل" حزمة جديدة من المنتجات الجديدة شملت أربعة هواتف "آيفون 13" وجهازي "آيباد" و"آيباد ميني" بتقنية الجيل الخامس وساعة "آبل واتش 7" من دون إطلاق السماعات الجديدة "إيربودز" كما كان متوقعاً.

وجاء تصميم هواتف آيفون 13" الجديدة شبيه جداً بتصميم هواتف "آيفون 12" حتى من دون تغيير "نوتش" الشاشة كما كان متوقعاً. وبدلاً من التصميم، اختارت "آبل" التركيز على قوة المعالج ونظام الكاميرا التي قالت أنه الأقوى على الإطلاق بالإضافة إلى الحديث عن دعم عمر البطارية ودعم الهواتف لمستوى جديد من الأمن من خلال حماية الهاتف والبريد الإلكتروني الوارد بطبقات إضافية من الحماية ضد الاختراق متوافقة مع نظام iOS15 الجديد الذي يطلق غداً كتحديث مجاني.

وأطلقت الشركة هاتفي "آيفون 13 برو" و"آيفون برو 13 ماكس" بخاصية "بروموشن" ProMotiom التي ترتقي بمعدل تحديث بيانات الشاشة من 20 إلى 120 هرتز عند الحاجة كتصفح الصور بسرعة والألعاب وغيرها.

وقالت آبل أن تحديث نظام الكاميرا في الهاتفين هو الأكبر على الإطلاق مع ميزات وخيارات تحرير صور جديدة. ويستمر عمر بطارية "آيفون 13 برو" لمدة 1.5 ساعة أطول من سابقه و2.5 ساعة في "آيفون 13 برو ماكس"

نقلة نوعية في تصوير الفيديو

ويأتي النمط السينمائي على "آيفون" بعد دراسة مستفيضة للتصوير السينمائي والاستفادة القوية التي تحققها ميزة نقل التركيز ليتيح التقاط فيديوهات للأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء بتأثير عمق رائع مع تغييرات في التركيز التلقائي، بحيث يمكن لأي شخص تصوير سينمائية المستوى، حتى لو لم يكن مخرجاً محترفاً. ولتستمتع بمستوى رائع من التحكم الإبداعي، يمكن تغيير التركيز أثناء التصوير وبعده، ويمكن للمستخدمين أيضاً ضبط مستوى تأثير بوكيه في تطبيق الصور وiMovie لنظام iOS.

ويقدم "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" تنسيق ProRes،‏ وهو ترميز فيديو يُستخدم على نطاق واسع كتنسيق نهائي للإعلانات التجارية والأفلام الروائية وعروض البث، لتقديم دقة ألوان أعلى وضغط أقل. وتعمل كل هذه المهام الاحترافية القوية بفضل تصميم الكاميرا الجديد، وأدوات ترميز وفك ترميز الفيديو المتطورة في شريحة A15 Bionic ووحدات تخزين فلاش. كما أن "آيفون" هو الهاتف الذكي الوحيد في العالم الذي يتيح كامل الخطوات اللازمة لإنتاج فيديوهات رائعة، بدءاً من التصوير وصولاً إلى التعديل والمشاركة بتنسيق Dolby Vision أو ProRes.

وسيتوفر "آيفون 13 برو" بسعر يبدأ من 4,199 درهم و"آيفون 13 برو ماكس" بسعر يبدأ من 4,699 درهم من خلال تطبيق ومتاجر "آبل" في الدولة.

وكشفت «آبل» كذلك عن هاتفي "آيفون 13" و"آيفون ميني" بشريحة A15 Bionic، سداسي النواة وأسرع بـ50% من المنافسين وفقاً لـ"آبل". ومعالجة غرافيك أسرع بـ30 مرة، وطبعاً بتقنية اتصال الجيل الخامس التي ستغطي 60 سوقاً في العالم. وأما البطارية فتتميز بعمر أطول بـ1.5 ساعة بالنسبة لهاتف "آيفون ميني" و2.5 ساعة بالنسبة لـ"آيفون 13" بالمقارنة مع سابقه "آيفون 12". وسيتوفر "آيفون 13" في الإمارات بسعر يبداً من 3,399 درهم و"آيفون 13 ميني" بسعر 2,999.

وأما الكاميرا فتم تعزيزها بحساسية للضوء أكبر بـ 47% من آيفون 12، وميزة التثبيت الضوئي ما يجعلها مثالية لالتقاط الصور في الضوء الخافت. وأما الفيديو ففي آيفون 13 فتم تعزيزه بوضعية التصوير السينمائي الذي يرتقي بنوعية التصوير إلى مستوى جديد كلياً بالنسبة للهواتف الذكية من خلال دعمها بذكاء اصطناعي يمكن من عمل تأثير "بوكيه" بشكل تلقائي.

وتوفر شاشات Super Retina XDR OLED المحسّنة في الهاتفين الجديدين نسبة تباين مذهلة لتحصل على لون أسود أكثر واقعية، وزيادة بنسبة 28 بالمئة في الحد الأقصى لدرجة السطوع في الخارج تصل إلى 800 شمعة/المتر المربع، مع درجة سطوع قصوى أعلى لمشاهدة محتوى بوضوح HDR مثل الصور والفيديوهات بدرجة 1200 شمعة/المتر المربع، مع زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة.

كما أطلقت "آبل" جهاز "آيباد" بشريحة A13 Bionic أسرع بـ20% من سابقه وكاميرا 12 ميجابكسل وميزة "سنتر ستيج" أو "في الوسط" التي تتبع من يقف أمام الكاميرا الأمامية". وكشفت "آبل" كذلك عن عن جهاز "آيباد ميني" iPad mini الجديد الذي قالت الشركة أنه يتميز بأداء غير مسبوق وتصميم جديد مذهل. ويقدم "آيباد ميني" الجديد تجربة مذهلة ويأتي بمجموعة جديدة ورائعة من الألوان تضم الوردي، وضوء النجوم، والليلكي، والرمادي الفلكي. ويتميز بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 8.3 إنش ذات حواف ضيقة وبنفس المساحة المدمجة.

وأما ساعة "آبل واتش 7" فستتوفر بخمسة ألوان ولوحة مفاتيح لإدخال النص، فيما قالت الشركة إنها "أقوى" ساعة وتتميز قوة شحن أسرع من سابقتها. وستتوفر الساعة بسعر 399 دولار، وقالت الشركة أنها ستطلق "هذا الخريف".

ومنذ دمجها تقنية الجيل الخامس في سلسلة هواتف آيفون 12، شهدت مبيعات آبل نمواً قياسياً، حيث سجلت إيرادات عملاق كوبرتينو في الربع الثالث من السنة المالية 2021 المنتهية في 26 يونيو الماضي 81.4 مليار دولار بزيادة 36% على أساس سنوي، كانت حصة هواتف آيفون 39.47 مليار دولار (50% نمو) والخدمات المرتبطة بالهاتف 17.48 مليار دولار (نمو 33%).

ومن المتوقع أن تتمكن "آبل" التي تصل حصتها اليوم في سوق الهواتف الذكي عالمياً إلى حوالي 15% من بيع 230 مليون هاتف آيفون وتحقيق نمو إضافي في مبيعاته بنسبة تتراوح من 15-20%.