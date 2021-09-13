انقطاع الإنترنت عن العالم شهراً.. ما الحقيقة؟

المصدر: البيان

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، حقيقة هبوب عاصفة شمسية خلال الأيام المقبلة ستتسبب في انقطاع الإنترنت عن العالم شهراً.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «الحدث»، إن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الإنترنت لمدة شهر في العالم ليس صحيحاً، مؤكداً أنها مجرد شائعة.

وأضاف أنه ليس هناك عاصفة شمسية ستضرب الأرض، ولكن في الوقت الحالي تحدث الدورة الشمسية رقم 25.

وأوضح أن سبب انتشار شائعة العاصفة الشمسية هو وجود بقعة شمسية قياسها أقل من 4.

ولفت إلى أن تلك البقعة تعني أن العاصفة الشمسية التي من الممكن أن تحدث ضعيفة جداً وليس لها أدنى تأثير في الأرض، محذراً من خطورة تداول المعلومات التي ليس لها أساس علمي أو فلكي.